17歲女染乙流併發腦病變 情況嚴重

【本報訊】一名17歲女子感染乙型流感併發腦病變，衞生署衞生防護中心昨日表示，女子目前仍然在屯門醫院兒童深切治療部（PICU）留醫，情況嚴重，她潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者暫時沒有病徵。該女子有接種本年度的季節性流感疫苗，她就讀的學校近日沒有出現流感爆發的情況。

有接種疫苗 潛伏期無外遊 個案顯示，病人過往健康良好，她由3月27日開始咳嗽和流鼻水，上周四（3日）向私家醫生求醫。本周一（7日）病人出現抽搐，被送往天水圍醫院急症室，同日被轉送到屯門醫院兒童深切治療部。其鼻咽拭子樣本經化驗後，證實帶有乙型流感病毒，經臨床診斷為乙型流感併發腦病變。

另外，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅回應接種流感疫苗安全性的查詢，他表示，過去5年，本港共接種超過800萬劑流感疫苗，沒有接獲因接種流感疫苗後的死亡個案，強調本港現時使用的流感疫苗（包括滅活流感疫苗、重組流感疫苗和減活流感疫苗）都是安全和有效的疫苗。