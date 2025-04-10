李兆基4‧27香港殯儀館設靈 另擇吉日返順德大良安葬

【本報訊】香港地產商界的代表人物之一，人稱「四叔」的恒基地產前主席李兆基，上月17日在家人陪伴下安詳與世長辭，享壽97歲。設靈儀式將於本月27日下午1時半至晚上7時，假香港殯儀館舉行。團體公祭將於本月28日上午9時至11時舉行，當日上午11時舉行大殮，喪儀將以佛教儀式進行，至當日下午12時半辭靈。「四叔」的靈柩將另擇吉日，扶柩返回其原籍順德大良安葬。

由初生之犢至成為香港頂尖富豪，李兆基的人生是典型的奮鬥故事，他亦曾兩度發表自傳，分享人生點滴與成功之道。儘管「四叔」貴為頂尖富豪之一，但在高齡之年仍努力工作，他的勤奮拚搏精神，成就其一代地產大亨的傳奇。