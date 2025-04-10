全港首艘電動渡輪 可接載400人

【本報訊】全港第一艘電動渡輪「新明珠39」於上月底首度試行載客，行走北角、紅磡及九龍城。環保署昨安排傳媒登船參觀，指該艘全長約35米的電動渡輪，可接載400人，每晚充電8小時，足夠全日運作。署方早前指，視乎試行進度，載客日數會逐漸增加至每周行走3天，每日往來北角至紅磡、北角至九龍城各兩程。

充電8小時 夠全日運作 環保署介紹指，由新渡輪營運的「新明珠39」，全長約35米，可接載400人，較傳統渡輪接載多39人至79人。渡輪配備360組磷酸鐵鋰電池，電量相等於50多部電動私家車，佔整艘船重量20%，晚上充電8至10小時就可應付日間航行；甲板亦配備太陽能板，可供額外電源，應付航行及船艙照明需要。

至於船艙方面，與傳統渡輪大致相同，同樣設有行李架、輪椅和單車停泊位、無障礙廁所、電視，以及手提電話充電位等。此外，船身以海豚造型設計，設有兩組螺旋槳，方便出入碼頭及360度自轉，航行時不會排放空氣污染物，亦沒有柴油味。同時，船身亦採用較耐用的碳纖維，令船隻重量大減約70%，有助減少能源消耗，加快航行速度。

政府於2020至21財政年度預留3.5億元，推行電動渡輪先導試驗計劃，全額資助4間渡輪營辦商建造4艘電動渡輪和相關充電設施的費用，以及首24個月試驗期內電動渡輪所涉及的營運、保養和維修開支。「新明珠39」是試驗計劃中的第一艘電動渡輪，並於上月底起試行載客。環保署早前指，視乎試行進度，載客日數會逐漸增加至每周行走3天，每日往來北角至紅磡、北角至九龍城各兩程。

第二艘電動渡輪、由富裕小輪營運的「香港水上的士28」，將行駛尖東、西九龍、灣仔及中環，預計於今年第二季起首階段作不載客試驗。第3艘電動渡輪則預計明年上半年抵港測試。至於由天星小輪營運的第4艘電動渡輪，將透過公開招標挑選合適造船承辦商。