4‧19港鐵東涌至欣澳站提早收車 配合延線工程 有免費接駁巴

【本報訊】港鐵正推展東涌綫延線工程，為配合下周六（19日）進行的工序，當日往來東涌站至欣澳站的列車服務將提早完結。而往來欣澳至香港站的列車服務則維持正常。

當日晚上11時完結服務 港鐵表示，下周六的深夜將進行第二次道岔安裝工序，當晚東涌綫東涌站往來欣澳站的列車服務將於晚上11時提前完結。港鐵公司會提供免費接駁巴士接載乘客往來東涌站及欣澳站，約3至9分鐘一班車，上落客位置設在東涌站與欣澳站A出口對出，車程需時20至30分鐘。同時，還會派出職員在東涌綫沿線協助乘客。

東涌東站工程的地基已大致完成，主體結構工程則正在進行中，目前尚缺機電及系統的工程，同時還需要進行大量測試，預計將在2029年完工。

港鐵又指，按照計劃，還將有兩次涉及往東涌方向列車的道岔安裝工序，預計將於明年及2027年進行。