倘財政改善 議員促即停削社福開支

【本報訊】政府提出直至2027/28年度累計削減部門經常開支7%。有議員表示削減開支會影響15億元的一筆過撥款、3,000個社工人手，促請政府財政狀況改善後「能否收一收手」，亦有議員認為非政府機構動用儲備並非長策，擔心機構花光儲備後「咁我哋點算呢？」當局指過去數周曾經向相關機構發信，例如放寬公積金儲備、以儲備投資的規定、容許購買家具參考表以外家具等。

社福界議員狄志遠昨在立法會特別財委會上表明反對一刀切削減福利資源，指政府未來削減7%會影響3,000個社工人手。他關注日後假如財政狀況改善「能否收一收手」，取消福利開支削減，又期望減少行政工作及讓機構靈活善用基金等資源。

恒常用儲備難撐長時間 社會福利署署長杜永恒指過去數周曾向機構發信，例如放寬公積金儲備、以儲備投資的規定、容許購買家具參考表以外家具等。他又說，早前已宣布會保留院舍券資助、成本攤分等措施。

身兼社聯主席的議員管浩鳴認為社福機構的儲備總有一天會用完，擔心機構花光儲備後「咁我哋點算呢？」他認為儲備應用在緊急情況，恒常化使用儲備難以支撐長時間。勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，儲備是用作不時之需，現時社署就機構運用儲備提供彈性，會和機構商討拆牆鬆綁，表明對本港經濟長遠有信心，但現時要共度時艱。

另一議員林振昇則指現時政府甚少公布貧窮線，關注現時政府如何衡量扶貧政策成效，又舉例現時失業率微升至3.2%等迹象，難以說本港的貧窮情況有改善。他又關注在校課後託管的成效，例如是否有更多婦女投入職場。

孫玉菡回應稱，政府目標是「精準扶貧」，即出貧窮線只量度相對收入「有缺失」，又認為「精準扶貧」有詳細評估。他表示校課後託管令家長得益，有家長反映學生在校完成家課，減少在家衝突、改善親子關係，部分家長有做兼職。