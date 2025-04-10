百分百擔保貸壞帳達9360宗 涉201億

【本報訊】經濟復甦緩慢，中小企融資困難曾出現倒閉潮。政府提交的數據顯示，截至今年2月底，「中小企融資擔保計劃」下，八成、九成和百分百特別擔保產品的累計壞帳率分別約為5.1%、3.8%和14%，而百分百擔保的壞帳，9,360宗涉款201億元。

商務及經濟發展局回覆議員就特別財委會的提問，指截至今年2月底，八成擔保產品的壞帳2,105宗，貸款擔保額為49億元，獲批「還息不還本」安排的壞帳有303宗；九成擔保產品的壞帳有903宗，涉款10億元，獲批「還息不還本」安排的壞帳有286宗，而百分百特別擔保產品的壞帳有9,360宗，涉201億元，獲批「還息不還本」安排的壞帳有8,234宗。

在壞帳追討方面，當局指截至今年2月中，貸款機構正就約5,000宗壞帳個案採取追討行動，並且已經或正就約3,440宗個案採取法律行動，包括由於借款企業拖欠百分百特別擔保產品以外的其他債務而遭相關債權人申請清盤或破產的個案。

3373申請涉不法行為 當局又指百分百特別擔保產品有3,373宗申請涉及不法行為，包括使用虛假文書、提供虛假/失實聲明等，涉及貸款額約101億元。其中，1,466宗個案（涉及約49億元貸款）在按證保險公司及/或貸款機構進行審查時已被拒絕，其餘1,907宗個案（涉及約52億元貸款）於貸款提取後才被發現。

在相關計劃下獲批「還息不還本」和「部分本金還款」安排的貸款中，當局指大部分借款企業亦同時申請延長擔保期。截至今年2月底，在獲批的逾11萬宗貸款申請中，超過3.3萬宗已如期全額清還，涉及貸款額約為950億元；有累計約50,093宗及1,943宗分別獲批舊和新的「還息不還本」安排，涉及貸款額分別約為1,101億元和45億元；以及有累計11,367宗獲批「部分本金還款」安排，涉及貸款額約為273億元。