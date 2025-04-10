4.9萬人爭1萬英中學額 競爭較去年減

【本報訊】教育局於昨日向小六家長派發升中統一派位申請表及《中學一覽表》，局方預計今年有約49,300人參加中一派位。而根據《中學一覽表》最新資料顯示，全港英中提供約10,430個學額，按此推算即約4.73人爭一個英中學位，競爭較去年約4.96人略減。

以18區計算，九龍城區的英中學額最多，達1,255個，其中73個為甲部學額，乙部非保留學額則有626個，聯繫直屬學額有556個，佔整體44.3%；沙田區則有1,012個英中學額，94個為甲部學額，847個屬乙部非預留學額，聯繫直屬學額則只有71個。

另外，傳統名校區中西區及灣仔區的聯繫直屬學額佔比亦較其他區份高，中西區今年有596個英中學額，其中337個為聯繫直屬學額，佔56.5%；而灣仔區則有725個英中學額，其中474個為聯繫直屬學額。

5‧6前須遞交選校表格 根據現行的安排，統一派位階段分為兩個部分，甲部「不受學校網限制的學校選擇」家長選擇最多3所位於任何學校網的中學，乙部「按學校網的學校選擇」家長選擇最多30所學生所屬學校網內的中學。系統會先處理所有學生在甲部的學校選擇。如有學生未獲分配甲部所選填的學校，電腦便會處理他們在乙部的學校選擇。家長須於4月9日至5月6日期間透過「智方便+」遞交《選校表格》。