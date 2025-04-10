灣仔暴動一度罪脫 陳虹秀重審囚45月

叫喊為示威者撐腰 或被吊銷社工牌照 社工陳虹秀及3名男女被指參與2019年8月31日的港島暴動，他們否認暴動罪受審，結果4人獲時任區院法官沈小民判無罪。律政司早前經上訴獲裁定上訴得直，上訴庭下令發還區院交予另一名法官重審。當中3人承認暴動罪，陳虹秀則不認罪受審，結果被裁定暴動罪成。4人昨接受判刑，區院暫委法官鍾明新斥責暴動情節極為嚴重，因應各被告個人因素，包括陳虹秀或將被吊銷社工牌照而減刑，判陳入獄3年9個月，餘下3人則入獄兩年5個月。

45歲被告陳虹秀，被控於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶參與暴動。本案中承認暴動罪的3名被告，包括27歲女子賴姵岐、32歲電腦程式員鍾嘉能及27歲廚師龔梓舜。

另3認罪被告判監29月 法官判刑時指，示威者大多穿黑衫黑褲、戴口罩及防毒面具等，明顯有備而來，明知自己行為違法，所以選擇隱藏身份。他們沒有應警員要求離開，繼續聚集，期間有人縱火、投擲汽油彈，用雷射筆照射警員，這不但令市民不便，大型縱火更為居住在附近的人帶來危險。法官指是次暴動發生在繁忙市區中心，涉及約500名示威者，歷時兩小時，情節極為嚴重，4名被告罪責相若，並以5年監禁作為量刑起點。

就着3名認罪被告，法官把刑期扣減定於30%。另外，他們由無罪裁決變成要面對重審及監禁，情況近似律政司覆核刑期，考慮到被告面對的精神困擾，酌情減刑10個月。法官不認為本案牽涉不合理延誤，但因他們相對年輕，再減刑3個月，即刑期為兩年5個月。至於陳虹秀，法官考慮到她任社工多年，可能面對吊銷社工牌照，減刑4個月；另她在審訊中沒有大量挑戰控方案情，再減刑一個月，最終判囚3年9個月。

法官早前裁決時指，陳虹秀利用咪高峰和戶外擴音器大聲叫喊，聲量很大，肯定在場的部分示威人士必定能聽見。而被告叫喊的內容針對執法部門，並對他們作出不反映事實以及不公平的指控。她在過程中沒有向集結人士作出任何呼籲，沒有勸喻他們停止暴力行為及離開現場。她以「守護公義」的社會工作者身份，為示威者撐腰，唯一的合理推論是她意圖參與暴動，裁定她罪成。案件編號：DCCC 12/2020