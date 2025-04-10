迄發2400萬元 本地遊資助無聲結束

【本報訊】港府在2023年施政報告推出「本地特色旅遊鼓勵計劃」，向提供本地深度旅遊和特色主題旅遊的旅行社，按人頭發放200元至400元的鼓勵金，每間旅行社最多可獲12萬元。計劃在上月結束，至今已發放約2,400萬元鼓勵金。

涉近6萬名入境旅客 文化體育及旅遊局書面回覆立法會特別財務委員會，指今年度旅遊撥款較上年度預算減少2.57億元，主要由於「本地特色旅遊鼓勵計劃」已完結，項目的專項撥款減少而引致。該局披露，計劃截至今年2月底共收到4,416宗申請，當中有1,479宗獲批，涉及近6萬名入境旅客，平均每間旅行社獲得7.9萬元。

政府在2022年10月新冠疫情期間推出「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，援助旅遊業界之餘，亦鼓勵他們開發更多具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品。計劃其後被改組成「本地特色旅遊鼓勵計劃」，提供更多深度遊行程設計、培訓等，鼓勵業界開發更多特色主題旅遊產品，包括國家歷史、綠色生態、藍色資源、傳統文化、潮流文化、非物質文化遺產體驗及晚間探索等，計劃期至上月31日結束。

鼓勵計劃分為深度旅遊和特色主題旅遊兩個類別。深度旅遊部分，每間旅行社可就其接待的每名參加旅客獲得200元鼓勵金，至於特色主題旅遊，接待每名旅客則可獲400元；本地團及入境團在每個類別的鼓勵金名額各有100個。