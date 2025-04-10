大熊貓孖B天價團 料迄進帳252萬元

【本報訊】港產大熊貓「家姐、細佬」在2月中開始與公眾見面，海洋公園特辦開園前的40人「天價熊貓團」，每位收費1,500元。根據特別財委會的文件披露，該團開辦以來，每天額滿或接近額滿，若以每團40人、每位1,500元推算，每日爆滿可為海洋公園帶來6萬元收入，單以4月活動表計算，若每周有6日開團，過去7個多星期的貴價團共涉及252萬元收益。

迪士尼6月推慶祝巡遊 文件又指，海洋公園繼續把握除內地以外飼養最多隻大熊貓的優勢，推出更多具香港特色的大熊貓宣傳及活動，還有根據6隻居港大熊貓的外形特徵，打造大熊貓商標（IP）的設計。公園還舉辦了大熊貓工作坊如「大熊貓『便』利紙」和「窩窩頭工作室」，讓參加者透過親身體驗及觀察，了解大熊貓的身體特徵和習性，同時學懂保育大熊貓的知識，為市民和旅客帶來獨特的大熊貓體驗。

另外，迪士尼樂園將於6月展開20周年全年慶祝活動，包括推出全新，樂園開幕以來最大型的巡遊表演，另亦會新增一項Pixar主題的娛樂體驗。樂園將繼續透過在不同客源市場作針對性的宣傳，並開發新的設施和亮點，吸引旅客到港，帶動旅遊業及整體經濟發展，並致力推動文化、娛樂、體育和旅遊融合的工作。