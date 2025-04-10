訪港客量雖報捷 長短途消費皆跌

首季人次達1200萬 仍主力靠內地支撐 連串盛事及「一簽多行」推動下，文化體育及旅遊局披露，今年首季訪港旅客約有1,200萬人次，當中包括內地旅客人次佔約924萬人次。與去年同期近1,123萬人次比較，今年首季旅客量增長約7%。旅發局去年亦花費2.88億元用於推廣，較2023年增加約7,700萬元。不過，去年旅客人均消費不增反跌，最低僅達6,675元。

局方書面回覆立法會特別財務委員會指，旅發局初步數據顯示，今年1月至3月的訪港旅客數字約有1,200萬人次，當中內地及非內地旅客人次分別約924萬及298萬。而按入境事務處提供的截至上月24日的最新數據，自恢復及擴展深圳「一簽多行」起，內地訪客入境人次日均約10萬，較新措施實施前11月份的日均人次上升20.8%，共超過110萬人次的旅客持「一簽多行」個人遊簽注訪港。

而在去年逾1,855萬內地旅客人次持「個人遊」簽注訪港，較2023年的1,632萬人次增加13.7%。被問到旅客對香港零售及餐飲業帶來的實質幫助或效益，當局指去年第4季內地過夜旅客的人均消費約為5,000元，而一簽多行方便深圳居民訪港，對提振多個旅遊相關行業有積極的作用。

文體旅局又說，旅發局去年花費2.88億元於主要客源市場當地的市場推廣開支，其中用於日本、南韓等短途市場的開支增至1.12億元；印度、沙特阿拉伯等海灣合作地區國家的新興市場則由2023年的700萬元，大增逾3倍至2,200萬元。

與此同時，旅發局過去一年邀請超過2,600名關鍵意見領袖（KOL）、網絡紅人及媒體等來港體驗；單計今年首月亦已邀請逾100名KOL、網紅等。局方指，旅發局邀請KOL時會考慮多項因素，例如其粉絲數量、社交媒體網絡的互動率、形象，及與目標市場和行銷目標是否配合等。而開支預算已納旅發局的整體市場推廣預算中，難以分開量化。

去年人均消費跌至6675元 大量資源吸引旅客或許能旺丁，但未必旺財。去年的旅客人均消費不增反跌，內地、短途、長途及新興4個市場的人均消費，由2023年的平均8,150元，跌至6,675元，其中新興市場的人均消費由10,100元，減至8,100元。當局解釋指2023年的訪港旅客以探親或商務等必要出行為主，逗留時間較一般情況長，故人均消費亦較一般情況為高。

「M」品牌資助額 3年耗逾6億 另一方面，文體旅局提到，過去3年共有54項獲「M」品牌計劃支持的大型國際體育賽事在香港舉行，資助總額為6.24億元。單在上年度已有30個，其中最高資助額的賽事分別為機場三跑10公里國際賽、世界格蘭披治桌球大獎賽，均獲1,700萬元資助。

而「國際劍擊聯會花劍世界盃–中國香港」獲批810萬元資助，但入場人數僅約2,700人，平均每名參與者獲得約3,000元，成為去年人均資助最高的項目。局方指出，正總結過去一年多改善措施下的推行經驗，會進一步完善計劃，包括要求主辦機構積極吸引商業贊助。