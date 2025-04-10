非本地培訓牙醫 首輪3人已駐診街症

【本報訊】政府去年7月修訂《牙醫註冊條例》，並於今年起允許非本地培訓牙醫來港執業。衞生署昨公布，首輪共接獲90多宗申請。署方選出其中50多人來港面試，再挑選出12人發出聘書，當中有3人自上月10日起正式來港，在衞生署轄下、11間有提供俗稱「牙科街症」免費緊急公共牙科服務的政府牙科診所工作，包括提供牙科街症服務。3人均為回流港人，曾分別於澳洲、英國及內地的公私營機構行醫。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢就透露，其餘的9名申請人有望第二季來港，當中包括曾在英國、西班牙及南非等地執業的牙醫。

申請人之一、在港出生的黎頌基醫生，是獲署方聘用的牙醫之一。他在英國蘇格蘭丹地大學畢業，其後定居利物浦，在當地開設了私人牙科診所，並於2007年移居澳洲，在昆士蘭的公營醫院服務及私人診所執業。直至去年，他與妻子回流香港。

均回流港人 曾澳洲英國內地執業 黎自上月10日起，正式成為衞生署註冊牙醫並在港工作，內容主要為全科牙科治療，當中包括牙科街症，表示政府診所的設備與外地相差不大，雖然剛回港工作有點緊張，但亦認為工作內容上「無難度」。

另一位非本地培訓牙醫洪慧儀，畢業自四川大學華西口腔醫學院，其後完成了3年的碩士課程，並在當地私家醫院執業，目前有約4年臨床經驗。她表示，自己在港出生及長大，加上家人、朋友亦在港，她在內地讀完大學後一直想回港發展。談到在港工作與內地的不同之處，她認為是內地主要以普通話交流，而香港則多數以廣東話溝通，但由於她在港長大，故未有遇上困難。

許美賢指，衞生署牙科服務約有80空缺，佔整體約兩成，故有空間續聘用非本地培訓牙醫。至於整體牙科街症名額會否因而增加，她就表示政府會有其他措施。她又指，非本地培訓牙醫需通過面試，而署方考慮的條件，除要具備一定醫療技術、臨床經驗外，亦要有一定的英文、廣東話溝通能力。在衞生署工作的非本地培訓牙醫，起薪點參考政府薪級點第30點，即71,010元。