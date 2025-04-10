協康會年度籌款盛事 全港廚師精英大匯演 5‧12舉行

慈善餐券公開發售 大禮堂盡享佳餚美酒 飲飲食食又可以做善事！協康會年度籌款盛事——「全港廚師精英大匯演」再次歸來，並將於5月12日在香港君悅酒店舉行。該會昨日表示，屆時會有50間頂級餐廳及酒店提供美食，慈善餐券由980元起，歡迎市民踴躍參加，購票入場享受美食宴會，同時為慈善出一分力。

本屆大匯演雲集米芝蓮星級餐廳、國際酒店及特色餐飲品牌，帶來多款別具心思的菜式。活動所有收益扣除成本之後，會全數撥捐協康會，用作支援特殊需要及發展障礙的兒童及其家庭，每年均吸引逾800人參加。

全港廚師精英大匯演工作小組主席何美鳳表示，活動不僅是一場美食饗宴，更是一個凝聚愛心的慈善平台，多名來自本港頂級餐廳的廚師，不分國界及不同文化，攜手為有特殊需要的兒童及家庭出力。協康會行政總裁梁惠玲則表示，希望社會大眾能透過參與此項盛事，了解特殊需要兒童在成長路上面對的挑戰，並透過善款為他們提供更多適切訓練和服務。

慈善餐券現已公開發售，票價由980元起，普通餐券賓客可於「宴會大禮堂」以雞尾酒會形式享用約30家餐廳及酒店的佳餚美酒；而貴賓餐券每張12人枱22,560元，賓客可於「迎賓廳」的圓桌就座，享受合共近40家餐廳及酒店的佳餚美酒；星級餐券可選每張6人枱15,480元，或每張12人枱30,960元，賓客可於優雅舒適的「茶園」內的圓桌就坐，品嘗近50家食府的佳餚美酒。

攜手為特殊需要兒童家庭出力 此外，協康會亦於昨日舉行「大廚小廚獻技」記者招待會。是次活動特別邀請到顏志恒擔任「協康會健樂大使」 ，並邀請張新悅及陳圖安作為名人嘉賓共同參與。3位嘉賓和參與匯演的星級名廚，以及協康會學童攜手裝飾蛋糕，慶祝活動邁向28周年。協康會希望呼籲全港市民共同關注有特殊需要的兒童及其家庭，攜手推動共融社會。

㛓㛓是其中一個參加「大廚小廚獻技」的小朋友，她指裝飾蛋糕活動十分開心，雖然不是第一次裝飾蛋糕，但仍有許多創意和新點子去裝飾。羅先生是其中一個參加活動的學生家長，兒子今年5歲有專注力不足問題，他指今次活動別具意義，可創造回憶之餘也加深了對協康會的認識。他又稱協康會舉辦的活動有助小朋友接觸不同社會階層，亦彌補了疫情關係而造成小朋友的成長真空期，幫助家長教育有特殊學習需要的子女。