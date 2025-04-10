荃灣街市49檔退租 稱冠全港

【本報訊】公眾街市出租率表現不佳，去年有逾30個街市錄雙位數攤檔退租，佔整體街市三分之一。其中荃灣街市有49檔退租，成為「全港之冠」；出租率最差的是赤柱海濱小賣亭，其次是鰂魚涌街市。食環署指退租潮與競爭激烈有關。

議員陳凱欣昨在立法會特別財委會上指，食環署每年均用近11億元管理街市，但部分街市出租情況未如理想，舉例如北角渣華道街市有27檔、荃灣街市有49檔、旺角花園街街市有21檔、深水埗保安道街市有34檔退租，詢問檔商不斷退租的原因。議員江玉歡則指，街舖租金近年下降，因此販商寧願租街舖，而非在街市經營。

設施老舊無客 多區販商離場 食物環境衞生署署長吳文傑承認，去年整體出租率下跌，但暫時未見到明顯的退租潮，相信與街市設施老舊，及街市附近有不同攤檔的競爭有關。該署會多做宣傳，及令販商能有多點推廣活動吸引客人。

署方另指於2021年9月就整合正街街市及西營盤街市諮詢中西區區議會相關委員會，以騰空正街街市改設醫療衞生相關設施，實際關閉日期待定。食環署現時管理96個公眾街市，包括73個主要提供乾濕貨的公眾街市，當中38個街市同時設有熟食中心，以及23個獨立熟食市場。