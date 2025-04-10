去年發254萬牛肉乾 政府進帳逾8億

【本報訊】新一份《財政預算案》提出檢討交通違例事項的定額罰款，當中包括俗稱「牛肉乾」的違例泊車告票罰款。運輸及物流局數據顯示，政府去年合共發出逾254萬張違泊告票，進帳8.14億元，不過告票數目連續兩年減少，罰款數字亦同樣減少。抄牌重災區繼續仍然是西九龍區，去年有逾87萬張，連續3年奪冠。

當局表示，執法部門在去年發出逾254萬張違例泊車告票，較2023年的301萬張，減少近47萬張，跌幅逾15%，亦是連續兩年告票數目減少。以現時每張「牛肉乾」320元罰款計算，去年為政府庫房進帳8.13億元。

西九蟬聯抄牌重災區 抄牌重災區繼續是西九龍區，數據顯示，去年執法部門在該區發出逾87萬張告票，連續3年蟬聯全港之冠，惟已較2022年的逾101萬張減少近14萬張告票。其次是新界北，去年發出逾58萬張告票；港島區則排第3，去年發出近40萬張告票。

當局表示，在2024至25年度，執法部門發出的交通違例事項定額罰款通知書數目，比原來的預算為低。在未計及任何罰款調整的情況下，估計在2025至26年度，交通違例定額罰款（包括違泊及所有交通違法項目）有約10億元。

牛肉乾擬增至最高$480 當局又指，正檢討幾項與交通相關的收費和罰款，當中包括交通違例事項的定額罰款，當局正研究調整各項收費和罰款的具體建議及時間表，計劃在今年內完成檢討並分批提出建議，諮詢立法會。而早前有消息透露，政府擬提高俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，由現時的320元增加至400至480元，提高25%至50%

此外，近年「白牌車」猖獗，更有車輛跨境運作。運輸署透露，去年執法部門就汽車非法出租或取酬載客個案採取47次執法行動，有59宗個案被定罪，當中19宗涉及跨境汽車，有8輛跨境車輛被扣押，並暫時吊銷牌照，但未有提及涉事司機屬本地或內地人。署方表示，若跨境汽車被用作非法出租或取酬載客，運輸署會撤銷涉事車輛的「封閉道路通行許可證」。