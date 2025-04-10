明年4月 兩蚊兩折提早推行 乘車優惠削得狠

稱庫房額外慳2.6億 勢窒礙長者「足迹」 政府早前提出調整長者2元乘車優惠至「兩蚊兩折」。勞工及福利局局長孫玉菡昨在立法會特別財委會上表示，與八達通公司及公共交通營辦商磋商後，方案可於明年4月實施，較原先估計早約5個月，預料可節省額外2.6億元，而限程方案預計在2027年4月實施。有議員關注政府一方面鼓勵市民搬到新界區，另一方面「比較狠咁樣」削減乘車優惠，孫認為到時政府「兩蚊兩折」下政府補貼金額「都好大」。

長者乘車優惠調整後，車費超過10元的優惠會由2元調整至2折。議員簡慧敏關注原先當局指「兩蚊兩折」能節省26.4億元，是否代表提前實施時間能相應節省更多金錢。她又認為市民希望政府「再加把勁」，她和鄰近議員均認為現時實施所需時間「難以接受」、「匪夷所思」，「而且你嗰240程（每月限制）仲係一年後嘅」，認為240程限制意義不大。

240限程方案 料後年4月實施 孫玉菡指有關措施提前實施令總節省金額會增加2.6億元，又解釋系統測試需時半年，事後確保數萬部閘機不出錯亦要半年。他又透露，政府會承擔三分之二費用，八達通公司會分擔三分之一。他重申，設240程是因為不想擾民，不想影響太多受惠人士，「係有佢嘅意義」。議員陳沛良關注政府調整八達通機器的行政費是否和節省的金額成正比。孫指初步估計每年可節省6.8億元，期望將行政費用控制在十分之一，即大約6,000萬元。

對於「優惠車程設限」實施時間，議員蘇長荣期望當局提前。孫指「兩蚊兩折」和「優惠車程設限」可以一起實施，但要「中間落墨」，需時一年半，於明年10月、11月推行，節省不到開支，時間亦更慢，不如實事求是先推行「兩蚊兩折」，再在一年後推出「優惠車程設限」。

遏濫用 促大幅調高罰款額 議員江玉歡認為政府一方面鼓勵市民搬到新界區，另一方面「比較狠咁樣」削減乘車優惠。她關注現時70%市民居住在新界，未來新界長者人口亦會增加，關注日後如何鼓勵長者到市區出行。孫認為「兩蚊兩折」下政府補貼金額「都好大」，不認為會影響有需要的人士乘搭長途車。他又指現時亦有長者住在市區，到新界探望子女，認為「最緊要佢哋繼續享有呢個優惠，只不過有優惠之餘希望佢持續可行啫。」

另一議員田北辰批評現時「2元優惠」是「無掩雞籠」，「搭小巴、巴士嘅人拍卡直上」，難以判斷使用者是否受惠人本人。他認港鐵公司現時罰則是「冇牙老虎」，有心人士每年可節省3,000、4,000元，被發現也只是被罰1,000元，「點解唔博呢？」他期望政府要求港鐵大幅調高罰款額，賦權小巴、巴士司機查核使用者身份。

孫指冒用實名制的樂悠咭是很大罪名，而且港鐵有加重罰則，也有告上法庭的實質案例，呼籲市民別冒用。對於會否再加重罰則，他說：「我哋已經加咗㗎啦，但我又覺得要合理地加嘅。」