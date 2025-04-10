資金壓力重 出口美國冰封 港商按兵不動

【本報訊】特朗普對包括香港在內的中國進口商品關稅累加至104%，巨額稅負冰封了港商的美國出口生意，有廠家已暫停向美國付運，與買家討論新情況。香港付貨人協會主席林宣武昨早亦指，加稅令廠商經營成本大增，經營出口業務的港商不是被買家要求分擔新增稅款，便是遭暫停新訂單，坦言壓力非常大，而且大家都不知要拖多久。

毀滅性打擊電商平台 中華廠商會會長盧金榮則指，近期美國關稅政策變動頻繁，廠商料會按兵不動，先觀察情況。該會歡迎金管局日前推出紓緩中小企財務及資金鏈的壓力措施，呼籲銀行業界提供更多元化融資方案，協助業界應對不斷出現的新挑戰。

香港貨運物流業協會主席劉浩然亦指，美國一再加碼關稅，對電商平台帶來毀滅性影響，料短時間業內會持觀望態度，並會適度節流應付生意減少的環境，長遠則要投放資源開拓新市場。

行政會議召集人葉劉淑儀昨日亦表示，關稅戰令多地貿易陷入暫停狀態，若果有關狀況持續下去，本港經濟打擊勢更嚴重。她又指，政府日前公布會在7方面支援企業，都屬政策方向，建議政府進一步考慮最受打擊的行業，商討可提供的具體措施，例如出口信貸保險實際可以如何作更好安排。