中港小額包裹寄美 關稅增至9成無理

【本報綜合報道】美國白宮周二（8日）宣布，再加徵中國內地和香港的小額包裹關稅額，從貨值的30%增至90%，下月2日生效。港府發言人批評美國加徵關稅的行動完全違反常理，脫離事實，充分凸顯其為打壓對手的野蠻行為。就美國由5月2日起取消香港寄往美國物品的小額免稅安排，發言人斥對本港市民造成極度混亂及不便，香港郵政絕不會代收所謂關稅，暫時仍維持寄件往美國的郵遞服務，稍後會公布暫停處理寄件往美國郵遞服務的安排。

美媒引述白宮周二公布的互惠關稅修正文件，美國以中國政府實施報復性關稅為由，將對價值800美元（約6,240港元）以下的中港進口包裹徵收相當於其價值90%的稅，比之前計劃徵收的增加兩倍。在下月2日至6月1日期間，進口商須繳付關稅為貨值的90%或75美元（約585港元），在6月1日後將增至150美元（約1,170港元）。

港郵政將暫停寄美郵遞 美國早前直接收緊小額包裹豁免關稅政策，取消價值不高於800美元進口商品可豁免關稅的重要規定，劍指一直受惠免稅優惠、密密送遞包裹往當地的內地跨境電商平台。Temu、Shein等電商平台多年來利用上述最低限度的漏洞免稅，向美國消費者出售超低價商品。

另外，港府發言呼籲欲寄件往美國的香港市民，需要有心理準備就美方霸凌無理的行為繳付高昂的費用。香港郵政稍後會公布暫停處理寄件往美國郵遞服務的安排。港府會繼續密切審視和評估美國違反公平貿易的單邊行為，並採取措施捍衞香港的合法權益，包括按世貿組織爭端解決機制作出申訴。