關稅戰牽動全身 中小企壓力陡增

美國總統特朗普開炮全世界，對全球挑起關稅戰，當中最主要針對國家就是中國。中國已表明奉陪到底，而香港作為中國一個特區，雖然一直是自由港，也是美國全球最大貿易順差夥伴，但為了遏制中國，港澳同被美國徵收54%關稅。這對於以出口為主的本港中小企來說，絕對是致命打擊。

港府表示，會從7方面加大力度應對美國的關稅措施，包括繼續積極融入國家發展大局、開拓內地市場、推動本港產業升級轉型、推動國際金融合作、支援本地中小企等，並會加強與其他地區經貿合作。同時強調，本港近年出口到美國的貨物已經減少，去年只佔出口總值約0.1%。

儘管美國市場的比重降低，但對本港不少出口商和製造商而言，關稅戰依然是切膚之痛。有代表商界的立法會議員坦言，若關稅戰持續，香港出口業及製造業會步入寒冬；又指美國進口商近期迫令本港製造商和出口商分攤關稅，落單後遲遲不找數，令港商在資金周轉方面承受巨大壓力，促金管局提供支援，並要求銀行容許中小企延期還款，不要「Call Loan」。

銀行向來是極勢利的動物，經濟好景時不吝放貸錦上添花，經濟逆轉時則馬上收傘雪上加霜。近年個人及企業的破產清盤潮湧現，相當一部分的原因，正是源於銀行「Call Loan」。商界一直跟金管局及銀行業商討，冀銀行高抬貴手，不要動輒收回按揭貸款，惟金管局牙力不足，一直效果不彰。現在又逢中美關稅戰和環球股市崩盤，經濟環境愈來愈差，銀行為了自保，會否接納議員及商界之言，可思過半矣。

更須指出，關稅戰雖然不可能有贏家，但誰的底子夠硬，誰的承受力、議價力更強，誰便能堅持到最後。中國是全球製造業大國，而且人口多、市場大，加上早就做好國際國內「雙循環」的準備，對美國貿易的比重，亦已較8年前貿易戰初期大為下降，今次應戰自是更有信心。香港卻不然，社會由上到下皆耽於逸樂，後知後覺，從來都以為事不關己、高高掛起。如今忽然被美國無差別攻擊，本港出口商和製造商議價能力欠奉，美國恃強凌弱，被要求分攤關稅可謂正常不過。

屋漏偏逢連夜雨，港府財赤高企，自己也莫財，支援中小企只能略盡綿力，聊勝於無。而且在國家大是大非面前，港府也不可能對美國服軟，表現軟弱，只會被美國覺得更加可欺。在世界百年未有的大變局裏，中美必將一戰，現在先是關稅戰貿易戰，若美國依然無法得逞，下一步便是金融戰甚至熱戰。

明乎此，打鐵還需自身硬。中小企抗壓能力的確不如大企業，政府當然應該出手幫忙，但也不能過分指望官老爺打救。做生意必須靈活變通，適應大勢所趨。在這一波前所未見的巨浪面前，惟有適者生存，積極開發新市場，為產業升級轉型，提升競爭力，方有機會安然度過。一味留戀昔日榮景，不願求變創新，只能被狂潮吞噬。