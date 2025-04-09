笑看天下：侵侵只講招積不講常識

天狂必有雨，人狂必有禍。美國總統特朗普就是不信邪，其「對等關稅」政策引發全球冧市和美國衰退疑雲，全美示威叫佢「別插手」；之不過侵侵不但一步不讓，周一又警告，若中國喺周二之前不撤回加徵的34%對美關稅，將從周三起對中國加徵50%的關稅。白宮指出，若加上即將實施的34%對等關稅，今年對北京加徵關稅的累計稅率將達到104%，且與中國的關稅談判將終止，而與其他國家的談判將立即開始。看來，侵侵不但當自己係「國王」，甚至係主宰宇宙萬物嘅神！中國會驚吧？

中國商務部新聞發言人昨日就美方威脅升級，敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，停止對華經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。不過，以特朗普的自以為是，甚至剛愎自用、目空一切，同佢講道理，慘過想在石頭擠出一滴血！侵侵以對等關稅向全球宣戰，必將推高大部分進口貨成本，幾可肯定必進一步刺激通脹，美國人捱貴貨，生活必更艱難，所謂「解放美國」、「令美國更強大」，只是侵侵一廂情願，更加係自欺欺人！

特朗普把簽署「行政命令」當一紙詔書，完全不理會是否合理合邏輯，佢嘅對等關稅顯然已變成災難！呢，美國傳媒指出，科技界及金融界精英領袖擬就關稅問題，親赴海湖莊園同侵侵「講常識」。老朽不禁失笑，阿哥，咁豈非將侵侵的對等關稅視作兒戲，連「常識」也欠奉，要一班科技、金融界精英為佢上一課，惡補「經濟常識」？難道班精英暗忖特朗普的對等關稅不但「解放」不了美國，且令美國面臨經濟寒冬？侵侵威慣更要面，只講「招積」不講「常識」，你班精英算老幾？