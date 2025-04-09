冰鑑春秋：台灣同時被中美制裁？

特朗普關稅戰重創全球股市，儘管民進黨宣稱已備好18套劇本救市，結果卻毫不管用，創下台股史上最大單日跌幅，更糟的是，這一切才剛開始。

面對超高額關稅，賴清德選擇「躺平」，也就是無條件接受美方要挾，擴大對美投資與採購，寄望用全面投降的方式，換來美方高抬貴手。可惜這招顯然不管用，越南選擇直接降至零關稅，結果被特氏打槍！日本石破茂與特朗普通電話，論述日本連續3年是美國最大投資者，換來的卻是特氏「日本在貿易上對美國非常糟」的評語。總而言之，特朗普的標準就是你不能賺美國的錢，要讓美國賺你的錢！沒有讓美國開心，你就等着被美國報復。

而相比於世界其他地方，台灣的處境卻更加糟糕，過去台灣廠商慣常利用大陸、越南、馬來西亞等地設廠進行轉口貿易，現在卻被美國全面圍堵，關稅比台灣自身還要高，未來恐怕完全無利可圖。而賴清德上台後與大陸全面惡化的關係，更讓情況雪上加霜，現在台灣不只應付美國焦頭爛額，緊接着大陸可能對台灣貿易採取的緊縮措施，民進黨手中同樣無牌可打，很可能將面臨被世界兩大經濟體同時制裁的命運。

但民進黨與其支持者似乎毫不擔心，反倒認為「危機就是轉機」！理由很簡單，就算對外談判無能，兩岸關係無法和諧，島內百業蕭條，民進黨就是有辦法把這一切推給在野黨，告訴民眾：「全都是中共同路人扯後腿害的。」「美方的目的是為了制裁中國而非針對台灣。」「關稅可以從長計議，大罷免停下來就再也發動不了。」只要支持者繼續腦袋發熱，賴清德就認為自己勝券在握。所以，民進黨會繼續推動大罷免，至於經濟問題？那是人民自己的錯，關賴清德甚麼事？