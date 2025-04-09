強詞有理：不為瓦全

遭遇中國強力反制後，特朗普老羞成怒之下又語無倫次，威脅中國必須在周二之前撤銷對美國徵收34%的反制關稅，否則美方將從周三起對中國額外加徵50%關稅，而且所有中方要求的雙邊談判將會終止，美國與其他國家的談判將會立即展開。看似氣勢洶洶，其實還是色厲內荏，這一招可嚇唬其他國家和地區，對中國毫無作用。中國人從來不打無把握之仗，更不會胡亂出招，既然作出強力反制，就表示已經過深思熟慮，豈能像老美那樣說變就變。

明眼人都知道，急於要求會談的並非中方，而是美方。特朗普重返白宮後多次表達和中國領導人舉行峰會的願望，甚至聲稱希望上任100天內訪華，只因中方不理不睬而無法如願。現在他反指中方要求會談，真可謂顛三倒四，中方壓根兒沒有打算妥協。沒錯，許多國家和地區確實已經跪低，紛紛向美國獻上投名狀，但中國絕對不會這樣做，「寧為玉碎，不為瓦全」，這才是中國人的信念。

目前美國對中國產品徵收的稅率已達54%，若再額外徵收50%，加起來就是104%，等於宣布徹底脫鈎。那又怎樣？脫鈎就脫鈎吧，反正是遲早的事，即使美方不脫鈎，中方也應有此心理準備。畢竟在高額關稅之下，所有貿易活動都無法正常進行，54%也好，104%也罷，其實已沒有甚麼分別，侵侵以此恐嚇中國，顯然又錯估了形勢。

有人擔心美國會以關稅為武器，要求其他國家減少甚至停止與中國貿易往來。這種擔心不是沒有道理，特朗普確實有此意圖，他揚言與其他國家的談判將會立即展開，就是為了孤立中國。不過，這個如意算盤也注定打不響，中國既是全球最大的製造業國家，也是全球第二並可望成為全球最大的進口市場，到底有多少國家會為了迎合美國而放棄中國市場，實在令人懷疑。老美喜怒無常，信譽破產，只有傻瓜才會相信其承諾。

說來說去還是這句話，打鐵還需自身硬。中美博弈是一場持久戰，既鬥實力，更鬥耐力，中國只要站穩腳跟，對內做好自己的事情，對外開拓非美市場，就不怕老美作妖。正如有人所說，美國出口中國的東西，基本都可替代；而中國出口美國的東西，基本不可替代。簡而言之，美國有的，中國都有，中國有的，美國不會有。大家說說看，當今世界誰怕誰？