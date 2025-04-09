龍吟虎嘯：這回特朗普死定了

在全球關稅大戰中，一出手就被中國打得氣急敗壞的美國總統特朗普終於發狂，要再對華加徵50%的關稅，聲稱停止在所有問題上和中國談判。

特朗普的這一舉動，就是要讓中美貿易脫鈎斷鏈，老死不相往來，特朗普以為這一招能打垮中國或逼中國跪低投降，其瘋狂蠻幹是在押上了美國的國運，不管不顧了！然而，全世界包括美國政商界大多數人都看到，中國絕不會屈服，而且中國對這一天的到來早就做好準備。中方不久前表示，對美國發起的貿易戰、科技戰及任何甚麼戰都會奉陪到底，但特朗普的榆木腦袋、花崗岩思維不知聽懂了沒有？還是以為「中國恐嚇他」？

中美經貿這麼多年來，一直是中美關係的壓艙石，有這塊維護中美共同利益的壓艙石，中美關係經歷過多次風浪，艱難前行。然而今次特朗普要與華脫鈎斷鏈，搬掉壓艙石，中美經貿就有翻船之憂。那麼會有甚麼影響和後果呢？中美誰怕誰呢？先說中國，首先，對美國出口目前只佔中國對外出口總額的14.6%，壓力很有限。其次，中國早已做好了深化改革、擴大開放、聯通世界、高質量發展經濟、產業升級的戰略布局，「一帶一路」的推展也已頗見成效，打好基礎，中美經貿的損失不難找回來。

可以預料，這樣的局面持續兩、三年，中美經貿脫鈎對中國是件大好事——中國將在美國之外建立一個更大、更健康的貿易市場。更重要的是，這場關稅戰、貿易戰，反擊美國的單邊霸凌，中國朝野萬眾一心，凝聚有力，不論遇到甚麼艱難險阻，中國人民都會團結一致，共同對敵，這個政治上的優勢，能讓中國壓倒一切敵人。

反觀美國，中美切割斷鏈，其出口損失無可估量，其進口貨物難以找到「物美價廉」、「大而多」的替代品，成本增加，通貨膨脹，供應匱乏，經濟衰退，商家、百姓皆強烈不滿，社會動盪，政治衝擊迸發……特朗普死定也。