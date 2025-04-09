坦言集：全球戰亂

一如所料，中國反擊，特朗普便加懲罰，聲稱要再加中國關稅50%，詳情未定。中國聲稱奉陪到底，態度強硬，外交部發言人已公開指斥，美國的加關稅，屬霸權欺凌，中國自不會在霸權欺凌下屈服。

中國在美國公布具體情況之後，會怎樣回擊呢？是在34%的加稅外同樣地加50%？若如此，兩國貿易便近乎脫鈎。一是中國再回擊，特朗普不可能停止攻勢而與中國妥協。事實上，在這樣高關稅對擊下，已無妥協餘地。

二是關稅不可能再加，更厲害的政策便是禁制進口，而特朗普且會在關稅以外的其他政策領域針對中國。結果便是從關稅戰擴大至其他，便會是排斥中國在美的投資和人才，更開展金融戰，首當其衝的會是中國在美的企業、投資和華人的資產。科研教育關係亦會中斷，變成中國與美國之戰，差別只是未發展至熱戰或代理人之戰。

美國對中國註冊或製造的船隻進美國港口徵收巨額費用，便是回復帝國主義時代初期，以強權干預國與國之間的正常往來，破壞貿易，採重商主義的炮艦外交外貿。在這個情況下，特朗普與中國關稅之爭，便很易變成帝國主義時代列強割據競爭之勢，美國更可挾全球獨霸的力量，打擊任何競爭對手，比英國當年的手段更為惡劣兇狠，對中國不會善待。

特朗普是商人，但從來不是守規矩的商人，而是近似商場上的無賴。從他集結的團隊中的背景、傾向和言行來看，大多與他同類，為目的不擇手段的奸商與政客。今次關稅戰純為美國利益，實際是美國少數寡頭大資本家的利益（當然其中包括了猶太金融集團），不是美國大眾的利益，也不惜在全球引發經濟危機，打擊其他國家利益，是損千萬人以利二三人，借關稅戰再確立美國的金融與經濟霸權，一如羅馬共和國轉為羅馬帝國，反倒是民主共和的倒退，共和國時代佔人口少數的公民利益也被壓迫、剝奪。

對中國再加50%關稅，中國反抗便是要斷絕貿易，中美關稅貿易之爭便會演變成全球關稅貿易之戰，中美各自領導不同的國家，以集團形式對壘，類似冷戰的世界市場分割。但美國面對的是比蘇聯更強大的中國，和不是吳下阿蒙的全球南方大國，特氏勝不了便難免會有熱戰，全球還是會陷入長期戰亂之中，世局前景不佳。