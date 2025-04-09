破藏值100萬貨毒倉 無業20歲仔今提堂

村屋包裝大麻 收酬供應新界用家 香港海關早前根據線報，經調查後於前晚在大埔區展開反毒品行動。期間截查一名無業青年及搜查其獨居於沙埔仔的村屋，檢獲大麻花、大麻類及四氫大麻酚等各類懷疑毒品，估計總值約100萬元，相信行動已搗破一個毒品包裝及儲存倉。初步調查顯示，涉案毒品主要供應新界用家，有人聲稱收取報酬出貨，被捕人已被控以兩項罪名，案件將於今日提堂。

香港海關毒品調查科人員，前晚在大埔區一帶進行緝毒行動，期間於沙埔仔村截查一名形迹可疑的20歲青年，並於其褲袋內檢獲約兩克的懷疑大麻花，關員隨即拘捕該名青年。其後，關員押解疑犯到附近一村屋單位搜查，結果於單位內檢獲約3.3公斤懷疑大麻花、約1,700克懷疑大麻曲奇、約900克懷疑大麻軟糖、約700克懷疑大麻油、515粒懷疑大麻油煙彈、約100支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙和120粒懷疑搖頭丸，以及一批懷疑毒品包裝工具。

出貨一轉賺數百元 被捕男子報稱無業，相信他利用上址單位進行毒品儲存和包裝，繼而進行分銷用途。該被捕男子已被控以一項「販運危險藥物」罪以及一項「管有危險藥物」罪，案件將於今日在粉嶺裁判法院提堂。

今次行動中檢獲的懷疑大麻花、大麻類及四氫大麻酚製品，市值約100萬元，估計用作供應新界區用家。至於涉案單位為疑犯家人持有，疑犯則獨居上址，現階段未有證據顯示疑犯有黑社會背景，有人則聲稱每出貨一轉，便可獲取數百元報酬。

海關表示，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。