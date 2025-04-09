去年187人非法攜蘭花入境 飆2倍

【本報訊】中港兩地通關、港人北上消費熱潮下，在出入境管制站被搜獲攜帶瀕危物種的旅客人數在過去3年持續增加，單是去年有341人，當中187人帶年花之一的蘭花來港，較前年升兩倍，但最終被檢控的只佔少數。

漁護署以書面答覆立法會特別財務委員會時披露，過去3年分別有135名、252名及341名旅客在出入境管制站被搜獲攜帶瀕危物種。其中在去年最多人被搜出攜帶蘭花，佔187人，較2023年的58人，飆升逾兩倍，較2022年的28宗飆升逾5倍。

被搜出攜帶第二多的瀕危物種是花旗參，去年共有102人，但數字較2023年的155人稍減。另一方面，去年亦有較多旅客在出入境管制站被搜出攜帶哺乳類動物及爬行動物，分別有26人及20人。

被檢控者僅佔少數 不過，過去3年僅得80人被檢控，佔3年來攜帶瀕危物種的728名旅客僅約11%。而去年被檢控的26人之中，最高監禁期達39個月，即3年3個月，最高罰款達1.2萬元。署方補充，部分案情輕微的初犯個案，經徵詢法律意見後採用予以警告形式處理而不作檢控。