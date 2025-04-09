文憑試公民科首現立場題 需正反論述破解

教師：比去年更着重多角度思考 香港中學文憑試（DSE）公民與社會發展科昨日開考，共有約4.8萬名考生於約450個一般試場及逾740個特別試場應考，題目涉及公共衞生、中國外交及香港中外文化匯聚的情況。有公民科老師認為，今年的考試較去年具挑戰性，例如首次設有立場題目，要求考生正反立論，比去年的試卷更着重考生的多角度思考，他指考生「好識玩遊戲規則」，要取得達標的成績並不困難，預料合格率會與去年的94%相若。

公民科試卷設3條大題目，第一題問及香港公共衞生與可持續發展議題，其中一題8分長問題問考生是否同意「就現時香港情況，人們實踐低碳出行是不容易的」，仁愛堂陳黃淑芳紀念中學公民科科主任黃中偉認為題目有以往通識科的感覺，亦是整份試卷較難處理的一題，考生需要以正反立論作答，闡述香港現時的配套，可引用資料與個人知識扣緊立場作答，黃中偉樂見加入高階思考題，認為類似的題型更可訓練考生多角度思考。不過，公民科考生只需取得達標成績，8分題即大約只需要3至4分，考生作答時如果有清晰立場，並引用充足資料與個人知識支持一個論點，已有機會取得3分，如果有兩個論點則會更穩陣。

第二條大題目涉及中國外交，其中一條問及考生對於「提供對外援助可提升中國在國際社會的影響力」看法，黃中偉指出中國外交或為考生比較不熟悉的議題，日常生活較少接觸，考生或較難舉例，而談「中國影響力」亦對考生較為抽象，考生或會答提升其他國家對中國的好感等答案，字眼未必準確外，角度亦較單一。

第3題則涉及一國兩制下香港中外文化交流匯聚的特質，其中一題問考生中外文化交流匯聚為香港社會帶來的好處，黃中偉指考生需要緊扣社會的好處作答，如果答了經濟帶來好處或會不扣題，難取得高分。

考生：平時有看新聞更易作答 考生鄧同學認為今年的試卷較去年難，特別是今年的提問方式，作答時不能只有資料，亦要加入自己的知識。

林同學亦有信心可取得達標成績，她指公民科很多題目問及日常生活的一些時事、社會議題等，如果平時有看新聞，會更易作答。郭同學則認為其中一題要答身體活動如何促進公共衞生較困難，「諗唔到行路可以怎樣促進公共衞生」，但相信亦能取得達標成績。