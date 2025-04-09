穿西裝扮警員法院外收款 2男女電騙8人220萬

【本報訊】上月起，執法部門就連串假冒官員電騙案展開深入調查，發現受害人首先會收到假冒公安的騙徒來電，對方聲稱他們牽涉洗黑錢罪行，需要把戶口內的存款以現金方式提出，交予警員保管和調查以示清白。為了提高可信性，騙徒更會指示受害人帶同數萬至數十萬元現金，前往一些法院或政府部門大樓的門口會面，再把騙款交予假冒警員的同黨。

該些負責收款的騙徒身穿西裝，故作專業，在行騙過程中，他們會向受害人展示偽造的香港警員委任證，以及仿真的內地公安或檢察院公函，又指受害人如不交出款項配合調查，內地法院將向他們收取巨額罰款。

警員翻查案發現場附近閉路電視影片後鎖定負責收款的男女騙徒，相信他們在3月24日至4月7日期間，15日內犯下8宗「假冒官員」的電話騙案，向8名年齡介乎22歲至83歲、來自各行各業的受害人，收取約220萬元騙款，其中損失最高的一宗涉款約69萬元。

假委任證公函製作粗糙 至前日，警員鎖定該兩名目標人士的身份和行蹤，並趁一名姓周（23歲）男子收取其中一名受害人騙款時，當場人贓並獲，檢獲假委任證和公函，以及受害人準備交出的31萬元現金。同一時間，警員在天水圍拘捕同案的姓文（21歲）女疑犯。被捕兩男女俱涉嫌「以欺騙手段取得財產」，已被扣留調查。

據了解，涉案假委任證和公函是以家用設備印製，製作粗糙，受害人往往因受壓而未仔細看清楚，因而墮入騙局。兩名被捕人士涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「假冒公職人員」，已被扣留調查。