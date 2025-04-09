宿舍狎3男童 37歲男社工還押6月判刑

【本報訊】37歲男社工被指於為情緒和行為問題男童提供住宿的宿舍內，非禮3名15歲男童，撫摸對方的陽具。該男社工被控4項非禮罪，他否認控罪，案件經早前審訊後，區院暫委法官鄧少雄昨裁定被告其中3項非禮罪成，並把案件押後至6月10日在屯門裁判法院判刑，以待索取事主的創傷報告等，期間被告須還押。鄧官指涉及該3項控罪的兩名男童證供合情合理，接納其誠實可靠，相反被告作供時就事件提供不同版本說法，並非誠實可靠，最終裁定該3罪罪成。

官指3事主證供合理可靠 代號KE的被告（37歲，社工）被控4項非禮罪，控罪指被告於2023年6月某日及7月10日在宿舍兩度非禮Ｚ，以及在同年7月10日在宿舍分別非禮Ｘ和Ｙ。3名男童案發時均15歲。據控方開案陳詞指，涉案宿舍為8歲至18歲有情緒和行為問題的男童提供宿舍服務。被告在2022年入職任宿舍社工，負責管理及輔導男童。該3名男童指，被告在案發期間曾分別在宿舍內撫摸他們的陽具。Ｚ指被告曾兩度撫摸他的陽具並替他手淫；有關Ｘ及Ｙ，兩人稱被告曾以搜身為名，分別伸手入褲內及隔着短褲摸Ｘ及Ｙ的陽具。

法官裁決時指，Ｚ的證供清晰明確且合情合理，被告在警誡下亦曾承認有可能觸碰到Ｚ的陽具，庭上卻指從未觸碰，法官認為被告是因根據不同情況作出最有利的答案，證供非誠實可靠，裁定該兩項非禮罪罪成。就Ｘ方面，法官指Ｘ能清晰描述被觸碰位置且合情合理，並與其他證人證供相互脗合，故裁定該項非禮罪成。惟有關Ｙ，因涉案閉路電視拍下他當時進入被告的導師房片段與他的描述有分歧，法官認為其證供有矛盾，裁定涉及的非禮罪罪名不成立。案件編號：DCCC 392/2024