非禮襲擊案表證成 見習督察續准保4‧23裁決

楊孟羲

【本報訊】時任見習男督察涉嫌在一年內，於元朗警署及黃竹坑香港警察學院，先後侵犯3人，包括女警。他否認兩項非禮罪及一項普通襲擊罪，裁判官日前裁定3罪表證成立，被告昨於粉嶺裁判法院出庭自辯，全盤否認事主指控。就被指鍊女下屬膊頭一事，被告辯稱即使確有發生，極其量也只是想多謝她。控辯雙方舉證完畢，裁判官押後至4月23日裁決，被告續准保釋。

事主包括1學員2女警 38歲男被告楊孟羲，控罪書上報稱任職公務員。他被控於2024年9月9日，在元朗青山公路元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮Ｘ；以及於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場非禮Ｙ。被告另被控於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Ｚ。

被告自辯時透露，他已婚，2024年2月左右自警察學院畢業，之後獲派到元朗警署地庫巡邏小隊第一隊任職指揮官。對於Ｙ指控他在警察學院大操場，用力由右至左用手掃她臀部一下。被告稱絕對冇做過，亦沒有蓄意用身體任何部分或物品掃Ｙ的臀部。至於Ｘ指被告由右至左掃了她的臀部一下，被告亦否認做過，又強調他不認識Ｘ。

Ｚ早前供稱，當日當值期間，被告以雙手在她兩邊膊頭大力鍊4至5下，期間向她說「好彩有你喺度咋」。被告則指，他當時剛畢業不久，很多事不熟悉，而Ｚ熟悉文書，是個「好幫得手」的同事，「好多嘢都喺佢身上學番嚟」。被告形容兩人關係良好，但他對Ｚ所講的事沒有印象。即使事件確曾發生，極其量也只是想多謝Ｚ，無意令她受驚或不舒服，不諱言對Ｚ的指控感詫異。

辯方於結案陳詞時指，被告自小立志做警察，投考數次終如願以償，試問他會否在警察學院、眾多學員身處的地方犯案？控方則指，被告證供有矛盾，不能成立。案件編號：FLCC 2440/2024