發145則煽動貼文 前社民連成員判監1年

【本報訊】前社民連成員周劍豪被指在去年3月至11月期間，於社交媒體發布145則煽動貼文，包括形容港府為獨裁政權，又稱「有膽就開戰」。他被控明知而發布具煽動意圖的刊物罪，違反《維護國家安全條例》，案件昨日在西九龍裁判法院再提訊。被告認罪，總裁判官蘇惠德斥責被告謾罵抹黑，語帶挑釁，判處入獄12個月。

57歲男被告周劍豪，控罪書上報稱是兼職展場雜工。據了解，周是前社民連成員。庭上透露，被告過往有9項刑事定罪紀錄，包括入屋犯法等。

內容涉謾罵抹黑語帶挑釁 辯方昨求情指，涉案的訊息屬於主題標籤，145則貼文中，46則無人讚好、分享或回應。辯方力陳，被告不知道轉發訊息會犯法，訊息不涉鼓吹暴力。裁判官判刑時則指，被告容許公眾隨意瀏覽有關貼文，而且每月發布貼文約20則之多，內容亦涉及大量謾罵、抹黑，語帶挑釁，且不可能不知道其作為犯法。裁判官指有別於泛民初選案，本案不涉受人誤導，被告不能依賴法律無知作為減刑理由，並以18個月監禁作量刑起點，因認罪，獲減刑至監禁12個月。

同意案情指，被告被控於2024年3月26日至11月12日期間，在Facebook、Instagram及Threads發布煽動訊息，當中包含「炸北京」及「有膽就開戰啦契弟」等字眼。涉案貼文共有145則。被告在警誡下稱，發布相關訊息是為了發洩情緒，當他見到並認同由他人所寫的貼文時，他會轉發或分享。

另外，到庭旁聽的曾健成於判刑後向裁判官稱，休庭期間有疑似司法機構人員在法院內拍照。裁判官則指因事發時並非開庭之時，他無法介入。案件編號：WKCC 5000/2024