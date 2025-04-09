元朗站暴動案重審罪成 60歲白衣人囚7年

【本報訊】2019年7月21日晚元朗西鐵站一帶發生襲擊事件，其中涉及8名被指是「白衣人」的被告參與元朗暴動之案件，當中一人經審訊後被裁定暴動及蓄意傷人罪脫，律政司提出上訴並得直，案件發還至區院重審。案件早前經審訊後，該被告被裁定暴動及蓄意傷人罪成，昨被法官葉佐文判處監禁7年。葉官指被告於案發時與白衣人大夥一同行事，無差別挑釁、威脅和襲擊市民，罪責與其他行兇者相同，均非常嚴重。

無差別襲市民 沒減刑因素 被告王志榮（60歲，報稱運輸工人），被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動及串謀有意圖傷害他人。辯方求情時指王於2012年確診驚恐症，並因案件拖延而飽受困擾。辯方又指案發時王亦非積極參與者，但法官反駁指，王作為一眾白衣人一員，無差別對市民作出威脅、挑釁及襲擊行為。法官又認為王的罪責與同案另外兩名以監禁7年作量刑起點的被告相同，故同樣採納7年監禁作量刑起點，王經審訊後被裁定罪成且沒有任何減刑因素，故最終判囚7年。

控方案情指王於案發時與其他「白衣人」進入元朗站，且在閘外指罵閘內的人，又投擲發泡膠牌入收費區，並做手勢和擺動身體挑釁，又高舉垃圾桶蓋襲擊一名正在逃跑的黑衣人。其後，王走到月台，手持藤條狀物體指罵車廂內的乘客。王於被捕時，在其家中被搜出與涉案片段中被指犯案的「白衣人」所穿同款的啡短褲和波鞋，又發現一個與該「白衣人」衣着相同的人曾在當晚出入王所住大廈的低層。案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11/2020、DCCC 734/2020