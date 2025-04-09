經常性開支增 港府被質疑節流失敗

【本報訊】面對龐大財赤，政府強調會以節流為主。有議員質疑過去兩個財政年度，政府一邊說要減開支，經常性開支卻一邊上升，是否代表政府減開支失敗，又擔心政府發債是「借新債還舊債」。當局稱工務工程不受削減開支影響，社福開支、公務員退休金等法定開支亦不會削減。

議員洪雯昨在立法會特別財委會上質疑過去兩個財政年度經常性開支均增加超過4%，政府一邊說要減開支，經常性開支卻一邊上升，是否代表政府減開支失敗，削減的開支又體現在哪？她又擔心政府發債是「借新債還舊債」。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華回應指出，政府本財政年度經常開支約為8,000億元，削減2%經常性開支而只會影響當中4,000億元開支，因為工務工程不受削減開支影響，社福開支、公務員退休金等法定開支亦不會削減。他指隨人口老化，相關開支會增加，政府新措施亦會令開支增加。

未來5年需還逾5000億債券 另一議員簡慧敏關注2025/26至2029/30年度，預計償還的政府債券款額是5,007億元，而實際到期的金額是2,272.5億元，質問當局如何估算將會有2,734.5億元的仍未發行債券將在未來5年到期。她又問及是否局方已有計劃以發行短期債券為主，為何不採用發行中長期債券以應付如北部都會區等長期基建的需要。

黎志華回應指未來5年需要償還的債券款額逾5,000億元，有關計算是考量一些未發行的債券，基於過往的一些發債模式，例如零售債券和銀色債券一般來說3年期的話，接下的2、3年是有已發行的債券到期，故有此模式。當局會積極和金管局探討，是否應該發行更長年期點的債券。