巨大財赤 21問責官5年外訪燒近4000萬

【本報訊】連年財赤，政府強調以節流為主要方向，但政府提交的數據顯示，21名問責司長、副司長及局長在過去5年外訪次數共437次，開支近4,000萬元，而開支最多的是財政司司長陳茂波，外訪31次耗1,063萬元，而外訪次數最多、達43次的商務及經濟發展局局長，開支為574萬元，而財經事務及庫務局局長外訪29次，開支358萬元。

財政司長耗1063萬最多 當局回覆議員就特別財會的提問，交代過去5年問責官員外訪的次數及開支，21名司局長的外訪開支合共3,946萬元。在新一屆政府續任財政司司長的陳茂波，在過去5年外訪的地點廣泛，內地包括北京、上海及廣州等，海外則沙特阿拉伯、瑞士、法國、新加坡、美國、西班牙、澳洲及秘魯等，出席各類型定期和不定期舉行的國際及區域高峰會議、論壇及交流活動等。

外訪開支達574萬元商務及經濟發展局局長，外訪次數高達43次，訪問內地及海外28個地點，包括秘魯、法國、匈牙利、泰國、柬埔寨、越南、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國（阿布扎比及杜拜）、 日本及德國等。

財經事務及庫務局局長外訪開支為358萬元，29次外訪的地點包括內地、英國及西班牙等地。實際上，創新科技及工業局局長（前身創新及科技局局長）亦外訪35次，開支為316萬元，教育局局長亦外訪30次，開支達268萬元，而在今屆政府重組而成立的文化體育及旅遊局，局長曾外訪29次，開支為246萬元。

今屆政府新增3名副司長，律政司副司長的外訪次數為24次，開支達186萬元，雖然律政司司長外訪次數高達31次，但開支較低，達到116萬元。而財政司副司長外訪3次，開支23萬元，主要是隨同行政長官到海外進行訪問及出席「中國年會2025」，而政務司副司長曾3次外訪，均為內地城市及澳門，開支為6萬元。