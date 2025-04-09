公僕快速炒魷機制 年半15人收通知書

人數較以往大幅向上 當局認表現不理想 公務員的表現備受批評。政府在2023年9月推出「快速炒魷」機制，對表現不佳的公務員發出通知書，屢勸不改者可勒令提早退休，當局至今已有15人獲發通知書，較以往每年只有2.4人為多，她承認公務員表現不理想。被質疑政府來年首長級編制沒刪減，會否參考以往「局署合併」的方式刪減，提高公平性，當局指「局署合併」對工作複雜、轄下有多個部門的政策局未必切合。另有議員重提編外首長級職位有很多「後門」，要求不續期。

據《公務人員（管理）命令》，當局可基於公眾利益令有關人員退休，當局在2023年9月實施「第12條行動」的簡化機制（「快速炒魷機制」）。政府早前提交的資料指2024年有8人因工作表現欠佳，獲發12條通知書簡化紀律程序。議員簡慧敏昨在立法會特別財委會上關注，情況是否符合政府所謂的「加大公務員獎懲效果」，又關注現時只有32人沒獲增薪點的問題。

公務員事務局局長楊何蓓茵指2023年9月簡化相關紀律程序後，至今有15人獲發通知書，但以往每年只有2.4人，承認是不理想，但認為現時有更多部門使用簡化後的機制。她亦承認現時增薪點數字是「我自己都覺得唔理想嘅數字」，會思考如何更大力使用增薪點提升公務員表現。

稱局署合併非所有部門適用 另一議員黎棟國質疑政府來年首長級編制沒刪減，會否參考以往「局署合併」的方式刪減，提高公平性。楊何蓓茵回應指有要求部門審視是否需要某職位，並非不削減首長級職位，2024/25年度亦有刪減20個首長級職位。她指「局署合併」適用於教育局、房屋局等工作較單一的局，但工作複雜、轄下有多個部門的局未必切合。

政府強調公務員編制零增長，社福界議員狄志遠指編制外首長級職位有很多「後門」，批評「依家成個社會邊個工作量唔大？有邊啲地方仲可以整多啲人呢？」他期望政府承諾在有時限職位到期後不再續期，又重提問責官員及高級公務員減薪5%的建議。楊何蓓茵指期望「再一次澄清」議員的「再一次追問」，「有時限編外職位」已計算在編制內，不是「編制外」而是「有時限」，強調「不是後門」。

她解釋，由於很多工作都是有時限，當局不希望為有時限工作開設常額職位，目前只能答應不會繼續已完成的有時限工作。她又指「凍薪」後市場仍然有小幅度加薪，認為要保持公務員職位吸引力。

針對受限制職系，議員林振昇指受限制職位「取消咗咁耐都取消唔到」，關注是否有部門打算透過保留編制領取資源，導致資源浪費、令其他部門編制不足，影響公共服務。當局回應稱，對受限制職位的招聘和晉升有嚴格限制，如沒局方批准則不能招聘和晉升。