醫健：健康在您手：照顧者的情緒

中風，可以為整個家庭帶來變化。除了中風復康者需要適應身體能力轉變，照顧者亦要重新安排生活，學習如何照顧和護理，並兼顧家庭和工作，容易被壓力拖垮。

照顧者需貼身照顧體弱的中風復康者，例如扶抱轉移和推輪椅等，需付出較多體力。特別當復康者剛出院回到家中生活，照顧者或會手足無措，甚至自我質疑，並感到徬徨無助。此外，在復康安排和溝通之中，面對復康者的情緒變化，照顧者需時刻保持理智和平靜，或會壓抑了自身的情緒。

照護是一份無休止的工作，很多照顧者都只顧復康者的需要而忽略自己；同時因專注在照顧上，忽略與其他人交往。當中風復康者在復康路程上出現不同的狀況，照顧者亦容易將責任歸咎自己，造成壓力。

其實照顧者也要關注自己的身心健康，日常中可為自己預留空間，做喜歡的事，例如運動和聽歌。身心俱疲時應向親友求助，或尋求社區服務，尋找喘息空間，別獨自承擔。當壓力大至無所適從，應尋求社工、治療師和醫生等專業人士協助。

社區上有不同的自助小組，讓照顧者分享感受，並共享社區資源。同時，中風復康者參與社區與日間中心活動，亦能擴闊生活與社交空間。

休息是為了走更長的路，照顧好自己才能陪伴中風復康者攜手同行。「中風復康計劃」為剛中風而有經濟困難的患者提供復康訓練，減輕照顧者的壓力，一同走復康之路。參加者需由醫護或社工轉介，可致電3974 4624查詢。

聖雅各福群會中風復康計劃計劃經理 張潔瑩

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