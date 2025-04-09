口腔微生物取樣 及早識別自閉童

【本報訊】港大牙醫學院與心理學系跨學科研究團隊於近日成功發現，口腔微生物與自閉症譜系障礙（自閉症）之間的關聯，並開發出一個準確率達81%的預測模型，可以通過口腔取樣識別出自閉症兒童。

教育局近年數據顯示，約每49名學童中就有一名患有自閉症。目前，自閉症兒童一般要到約5歲才能確診，部分輕微病例甚至要到社交需求超出能力時才被發現。現有篩查工具主要依賴老師和照顧者的行為觀察，其準確性取決於觀察者對自閉症的認識程度。

港大牙醫學院教授姚嘉榕表示，研究發現口腔微生物群與自閉症之間存在顯著關聯，通過分析口腔微生物樣本，醫護人員能識別出特定的細菌種類，這些細菌或可作為辨識自閉症的生物標誌物。研究團隊分析了25名自閉症兒童，以及30名3歲至6歲發展正常兒童的口腔微生物樣本，發現兩組兒童的口腔細菌組成存在差異，其中11種特定細菌可作為參考指標。

預測模型準確率達81% 心理學系副教授沈嘉敏表示，預測模型準確率達81%，意味着未來在兒童作定期牙科檢查時，可通過簡單的口腔取樣，及早識別出自閉症風險較高的兒童，並及時轉介他們接受專業評估。

研究團隊指出，這項研究為研發新的診斷途徑提供了重要線索。團隊亦計劃擴大研究規模，收集更多兒童口腔樣本，以進一步驗證和完善這一創新技術。姚嘉榕強調，若這項技術能夠成功應用於臨床，將有助於自閉症兒童盡早獲得適切的治療。