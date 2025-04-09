電車每程3.3元 5‧12生效

【本報訊】行政會議昨日通過電車加價，12歲或以上人士車費由3元增至3.3元，加幅10%；3歲至11歲小童車費由1.5元增至1.6元，加幅約6.6%；65歲或以上長者票價由1.3元調高至1.5元，加幅約15.3%；月票收費則維持260元不變；下月12日起生效。

月票維持260元不變

政府表示，在評估電車公司的加價申請時，政府以仔細嚴謹的態度進行把關工作；是次票價調整下，電車月票票價維持不變，有助減少對日常使用電車通勤的人士的影響。政府會繼續鼓勵和協助電車公司在傳承電車歷史價值的同時，進一步開拓不同的收入來源，特別是配合「無處不旅遊」的理念，更好地把握旅遊業最新發展所帶來的新機遇。