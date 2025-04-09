上年102綠Van線加價 最高多收16.7%

【本報訊】公共交通工具加風四起，除了專營巴士、電車外，運輸署昨表示，過去一年，共接獲140條專線小巴路線申請加價，當中有102條路線申請獲批，加幅介乎3.3%至16.7%，當中以新界第901號、循環來往港珠澳大橋香港口岸至東涌北的小巴路線加幅最高達16.7%，收費由8.4元加至9.8元。

運輸署指，在過去一年接獲140條專線小巴路線申請加價，當中包括11條港島路線、31條九龍路線及98條新界路線。在140條申請加價路線中，有102條路線申請獲批，加幅介乎3.3%至16.7%。當中以新界第901號線（循環來往港珠澳大橋香港口岸至東涌北）加幅最高，達16.7%，由8.4元加至9.8元。加幅第二高是新界第114A（循環來往將軍澳站公共運輸交匯處至海天晉）及114B號線（循環來往調景嶺站公共運輸交匯處至藍塘傲），兩者同樣加16.3%，均由4.3元加至5元。

獲批加價的102條路線中，以新界第506（循環來往置福圍至聯和墟）、507（循環來往馬適路至粉嶺站）及901號線申請的票價加幅最高，達50%，其中新界第506及507號線加價申請被拒絕；第901號線最終獲批加價16.7%，建議加幅被削33.3%。

3渡輪航段申加費 僅1條獲批 去年共有5條路線的加價申請被拒絕，除了上述提到的新界第506及507號線，還有新界第28K、28S及814號線的加價申請被拒絕，後三者申請的票價加幅分別為18%、18%及10.1%。至於仍未獲批的33條路線中，以新界第40號線（來往小坑村至屯門市中心）申請的票價加幅最高，達30.8%。該路線的現時票價為6.5元，若申請獲批，票價將加至約8.5元。

此外，運輸署去年接獲3條持牌渡輪服務航段申請加價，其中來往愉景灣至坪洲/聖母神樂院的加價申請獲批，加幅達18.4%至20%，成人票價由7.5元加至9元、小童由6元加至7.5元。另外兩條仍未獲批的航段，包括來往香港仔至索罟灣 （經模達）以及來往北角至觀塘（危險品汽車渡輪），申請的票價加幅分別為24.8%至25.1%，以及25%。