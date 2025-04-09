3.2萬告票罰垃圾蟲 去年獲近億元「進貢」

捕獲活鼠數量 3載近倍增長 本港環境衞生情況一直備受關注，政府在2022年8月開展「政府打擊衞生黑點計劃」，提高亂拋垃圾等罰則加強打擊「垃圾蟲」行為。環境及生態局指計劃至今，食物環境衞生署在全港共接獲12,090宗有關非法棄置垃圾的投訴，並在去年就亂拋垃圾罪行，共發出31,945張定額罰款通知書。按每張3,000元計算，料相關罰款為庫房帶來至少約9,580萬元進帳。

經修訂的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》於前年10月22日起生效，當中在公眾地方亂拋垃圾及非法棄置大量廢物的定額罰款金額，分別提高至3,000元及6,000元。議員陳克勤關注當局「政府打擊衞生黑點計劃」的成效。局方指，措施反映提高定額罰款金額和政府的執法行動有相當阻嚇力，有助政府達到「政府打擊衞生黑點計劃」下改善環境衞生的目標。

470垃圾黑點已裝天眼 被問及現時本港共安裝多少部閉路電視監察衞生黑點，當局回覆指，食環署於去年在全港各區約470個非法棄置垃圾黑點設置網絡攝錄機，透過分析錄像所得資料，作出檢控或策劃更有效的執法行動。

根據網絡攝錄機錄像所得資料，食環署向違例者發出3,957張定額罰款通知書，以及1,250張傳票，未來會持續審視各區非法棄置垃圾黑點情況，並按實際需要和資源情況有效調配網絡攝錄機。當局亦舉例指，針對有不負責任的司機或乘客從車上亂拋垃圾，署方近月在全港各區超過30個合適地點的行車路段中央分隔帶安裝網絡攝錄機，利用錄像資料檢控違規人士，加強執法效率。

至於涉及鼠患問題，當局回覆指，過去3年食環署在建築物及其他公眾地方收集死鼠及捕獲活鼠的數目，當中死鼠方面，2022年有31,810隻、2023年則有34,496隻，去年就有33,249隻；至於捕獲的活鼠，則由2022年的45,422隻，上升至2023年的63,344隻，去年更上升至89,629隻，3年間升幅接近一倍。