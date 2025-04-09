無支援「甲亢哥」 政府指對方未必想合作

【本報訊】網紅iShowSpeed（甲亢哥）早前來港直播，有聲音批評港府未有用好全球宣傳機會。港府表示，旅遊發展局曾聯絡iShowSpeed的安排人，也表示了會提供任何支援，但對方沒有再聯絡當局，也沒要求港府做任何事。港府強調會抓緊機會盡量宣傳，假如未來再有類似人士來港的直播活動，政府會提供任何方式的支援。而另一政府官員接受媒體訪問時稱，據了解對方未必想與官方渠道合作。

港府昨早稱，相信宣傳香港是所有香港人都希望做的事情，能令世界各地的人士認識香港好處及吸引的地方，鼓勵市民無論在哪個崗位，都應盡能力宣傳本港，政府亦會努力主動接觸和提供任何可行的協助，亦盡量滿足從事宣傳的網絡或其他的宣傳工作、團隊、市民做一個良好的氛圍。

而文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受傳媒訪問時指，iShowSpeed來港是快閃行程，據了解對方未必想與官方渠道合作，而即興是對方的賣點，形容今次行程展示了香港街頭及有趣事情，讓世界知道香港是安全及隨時都能到訪之處，在港進行直播也是對香港市況的另類宣傳。

羅淑佩指，任何人來到香港，只要守秩序就可以玩得很開心。她指對方來港未必想變成一個官式活動，稱據知有「甲亢哥」之稱的他更想在香港尋幽探秘，可能因香港是大都會，想看到香港街頭情況，會否出現有趣事物等。

粉絲湧港鐵站 稱始料不及 被問及「甲亢哥」乘搭港鐵時，吸引不少市民跟隨湧入站內拍攝，引起秩序問題，羅就指對方亦始料不及，可能沒想到香港會有這麼多「粉絲」跟隨。不過，她認為新世代的宣傳做法有變，如今旅客或喜歡自己發掘，網紅是其中一個發掘渠道。

港府又說，本港上月舉辦了很多空前的、不同的、內容豐富的盛事，舉例Art Central、國際七人欖球賽、Art Basel等均吸引了外國客；又稱，4月亦會有林林總總盛事，政府會繼續增加這方面的吸引力，令更加多不同人士來港旅遊，參與展覽、會議，發展經濟。