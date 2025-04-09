機場離境稅加價 翌日轉機獲豁免

【本報訊】政府早前提出把飛機乘客離境稅由120元增至200元，料每年可增加16億元收入，但旅遊業界則憂慮對航空業務的復甦造成障礙。立法會審議修訂飛機乘客離境稅條例草案委員會昨日召開會議，當局指因應部分市民及業界的憂慮，指在本港轉機後下一個曆日離港的乘客可豁免繳稅，從而可鼓勵留港消費，但不少議員指有關稅項調升幅度過高，憂最終得不償失。

旅業憂窒礙航空復甦 財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華指新收費於10月1日生效，在此日期前購買的機票，即使是12月出發的亦不受影響；但10月1號後買機票要多付200元。他指因應部分市民和業界擔心，調升飛機乘客離境稅會對香港國際機場作為航空樞紐的影響，例如減低旅客來香港轉機的意欲，故政府會放寬其中一項飛機乘客離境稅的豁免條件，把旅客同日抵港、同日離港亦可獲豁免的安排會延伸至翌日，從而鼓勵轉機旅客留港消費。

旅遊界議員姚柏良指現時旅客使用香港國際機場的稅費承擔已相當高，若加80元，即使機票價是「零」，也有355元的基本稅費承擔，如果是長途機的話更可達到425元，因為當中的機場建設費是因應長短途而有不同的收費。他指香港的機場稅費已緊貼新加坡，長途機更已超逾，雖已有一段日子沒調整飛機乘客離境稅，但2016年開始加收機場建設費，另外保安費亦有所調升，旅客使用機場的成本不斷上升。他指明白政府要增加稅收以應對嚴峻財政赤字，質疑加稅政策會否得不償失。

另一議員林振昇就指部分廉航機票可能只收8、900元，若再加200元的飛機乘客離境稅，恐怕很多乘客會覺得不划算，從而打消搭飛機出行的意欲。

黎志華指2024/25年大概有2,000萬乘客付機場離境稅，每人多付80元便有16億元，而建議對轉機客的寬免措施，預計有80多萬旅客受惠，一年會少收一億元，變相令有關稅收「打9折」。他指加稅一定會有人受影響，政府在削減支出的同時又要開源，要做到無痛完成是不切實際的。