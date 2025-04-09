Coldplay體育園開騷 6黃牛黨被捕

【本報訊】英國樂隊Coldplay昨晚起在啟德體育園主場館開騷，一眾歌迷提早到場購買紀念品，售賣處出現長長人龍，主題T恤是必買品，有歌迷更即場在場館外拿着與戰利品打卡。有觀眾即場取票，安排暢順。不過，現場仍有炒賣門票活動，執法部門在下午5時許於場地附近巡查，發現一名香港男子向便裝執法人員兜售兩張即晚Coldplay演唱會「黃牛飛」被票控。雖然是次演唱會准帶細可重用膠樽或杯進場，但由於不包括即棄膠樽，不少歌迷在安檢處被截，要即場飲水及棄樽。另有觀眾自備食品，亦要在安檢前吃掉。

紀念品商舖大排長龍 首場Coldplay演唱會隆重登場，眾多粉絲昨早已到啟德體藝館選購紀念品。商舖售賣多款主題T恤、海報等周邊商品。不過，要買到紀念品，歌迷們亦要大排長龍，隊伍一度由舖內延伸至門外，有歌迷成功購得心頭好後，隨即與主題海報拍照打卡，料與親朋好友分享。觀眾昨日仍可在啟德青年運動場、體藝館等，利用自助機或到票務處換領實體門票。開場前，上址未見人龍。

執法部門表示，一名港男圖以2,399元向便裝執法人員，出售每張價錢為1,699元的「黃牛飛」，執法人員隨即表露身份。經調查後，男子於Cityline網上購買兩張門票，並希望兜售賺取差價，其後大會沒收該兩張門票並視作廢票，執法部門稍後將會票控該男子「未經授權而以超過籌辦人等就活動所定的款額售賣入場門票」。另外，行動中，有3男兩女內地人士涉嫌違反逗留條件被拘捕，年齡介乎27至51歲，調查顯示5人懷疑在場外以高價兜售演唱會門票。

是次演唱會放寬「禁樽令」，准歌迷帶不超過600毫升的塑膠或矽膠可重用水樽或水杯進場。但超出指定容量及其他物料的水樽或杯則繼續被禁。主辦單位早前公布場地守則及限制攜帶物品，列明38X30X20厘米（15X12X8吋）以上手提袋/背包禁止帶進表演場內。而所有專業相機、攝錄機、GoPro相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、平板電腦、手提電腦、自拍棍、腳架、錄音器材、望遠鏡均禁止帶進表演場內。