曼聯5‧30大球場獻技 後日開始網上撲飛

與港隊踢友誼賽 酒吧老闆熱切期待 香港體壇盛事浪接浪！除了阿仙奴、利物浦等4間球會將在今年7月底來港，在啟德體育園獻技外，英超勁旅曼聯亦將在5月底訪港，與香港足球代表隊在香港大球場較量。酒吧業歡迎更多盛事在港舉辦，有望刺激生意，又說賽事在香港大球場舉辦，料中環、灣仔等港島一帶的酒吧較受惠。

足總昨日在社交平台宣布，英超勁旅曼聯將繼2013年再度訪港，於今年5月30日在香港大球場，友賽香港男子足球代表隊，門票周五（11日）將於Cityline平台公開發售。主辦單位將於明日舉行記招公布票價等詳情。據悉曼聯名宿約基會現身記招。

明辦記招公布票價詳情 港隊門將伍瑋謙接受本報記者訪問，表示主辦單位發布的宣傳影片亦誠意十足，先由曼聯隊長般奴費南迪斯，向球迷打招呼，其後展示香港山頂等具本地特色的景色，以及港隊的比賽片段，宣傳賽事。

對友賽曼聯深感期待，「難得可以同英超球隊踢番場，一定好期待！曼聯一完季就嚟，唔清楚有咩球員會到香港，但希望可以對到般奴費南迪斯，因為佢係好高質素嘅球員。」

曼聯於5月25日踢完對阿士東維拉的最後一輪英超後，將展開亞洲之旅，5月28日到馬來西亞友賽東南亞明星隊，30日再到香港與港隊正面交鋒，而現任港隊主教練韋斯活球員時期，正出身自曼聯青年軍，意味韋斯活將倒戈母會。

香港酒吧業協會副主席錢雋永喜言，香港近期匯集國際知名樂隊及體育賽事，吸引大量旅客來港觀賞，尤其外地旅客較願意在酒吧消費，平均每位約600元，較本地客高一倍。錢又說，港人觀賽後不少亦會「飲番杯」，明言只要有一半觀眾享受夜生活，已為業界帶來巨大的增長。至於是次賽事料在香港大球場舉行，錢相信屆時人流會集中在灣仔、中環等港島一帶，相關區域的酒吧較受惠。