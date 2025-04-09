美野蠻霸凌 港擬深化區域合作加快轉型

【本報訊】美國推出所謂「對等關稅」措施，向包括香港在內的中國產品加徵34%關稅，連同早前宣布的20%關稅，累計徵收54%關稅，政府高層昨批評美國肆意破壞世界貿易規則，霸凌野蠻，損害全球貿易，勢為世界帶來極大風險和不穩定性，料對中小企業、跨境電商和配套產業鏈造成不利影響。對於香港受到的影響，政府指本港出口往美國的貨值近年已大減，將會從7方面應對今次危機，包括深化區域合作、進一步擴大香港的「朋友圈」，亦會融入國家發展大局。

東盟超美成港第二大出口市場 當局引述分析指，未來兩年中美雙邊貿易額至少會大幅下跌20%，至於對美出口，去年香港輸美貨值只佔本港總出口總值0.1%，美國在香港整體貨物出口的市場佔比亦由2018年的8.6%，縮至去年的6.5%。另一方面，本港出口往東盟市場的份額由7.4%上升至8.7%，排名僅次於內地；東盟的份額2019年已經超越美國，成為香港第二大貨物出口市場。

政府高層強調會加強國際合作，積極深化區域合作及區域內的關稅協商；加快產業升級轉型，開展高增值創新驅動的經濟模式，吸引更多資金進駐香港等應對未來的挑戰。

另外，美國早前宣布再制裁6個中港官員，港府強烈譴責美方歪理霸凌的所謂「制裁」，對此嗤之以鼻。批評上述卑鄙行徑是要恫嚇本港，試圖干預本港事務及維護國家安全，違反國際法律和國際慣例。重申美國霸權主義之下，特區有責任向曾經涉嫌干犯國安罪行的人追究責任，無論相關人士去到哪一個地方。政府又譴責及強烈不滿美方干預本港依法打擊和追究破壞香港國家安全的犯罪分子，重申會無畏無懼履行「光榮的使命」，繼續堅定不移維護國家主權、安全，又指每次制裁只會令政府更堅定。