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關稅戰打到嚟 Call Loan大危機 壓垮中小企

中美關稅戰不斷升溫，香港中小企業經營壓力上升，擔心銀行Call Loan陷入經營絕境。 中美關稅戰不斷升溫，香港中小企業經營壓力上升，擔心銀行Call Loan陷入經營絕境。
中美關稅戰不斷升溫，香港中小企業經營壓力上升，擔心銀行Call Loan陷入經營絕境。
訂單劇減難維皮 銀行允彈性還款抖氣
中美關稅戰升級，本港商界經營壓力大增，商界議員林健鋒昨日表示，美國總統特朗普瘋狂加關稅，部分做美國生意的香港出口商和製造商首當其衝，如果關稅問題繼續惡化，香港出口業和製造業將步入經濟寒冬。他促請銀行界對客戶作體恤安排，如果有中小企暫未能如期還款，希望給予寬限期或延期還款，「最重要不要Call Loan（提前還款）」。香港金融管理局昨早與18間銀行開會，下午宣布與會銀行同意對進出口和製造業、建造業及運輸業推出針對性支援措施，包括彈性延長還款等。
林健鋒指出，近期收到很多企業反映，指美國進口商迫使香港一些製造商或出口商分攤關稅，甚至提出一些無理要求，例如下單後不肯出貨及找數，導致廠商生產的貨品累積在倉庫，影響港商的資金周轉、無法交租和還錢給銀行。他昨早與金管局及多間銀行代表會面，希望可以對現有客戶作出體恤安排，幫助受影響行業解決資金困難，不能如期還款的中小企予以寬限，容許延期還款等，盼金管局和銀行彈性處理有關個案，亦希望政府可以延長「還息不還本」安排12個月，因為有關計劃在今年11月就會到期。
他亦向商務及經濟發展局提出建議，冀出口信用保險局提供更全面的保障，如出口商被不合理取消訂單可獲賠償的付貨前保險，能夠延長或放寬；並懇求信保局有更多彈性，把新興市場的保費降低至傳統的市場相同的水平，盼政府伸出援手，幫助業界渡過今次難關。
貸款應對出口業客戶拖數
香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦昨亦指，今次加徵關稅的衝擊非常巨大，料很多港廠難以支撐，因為中美第一輪貿易戰後，不少廠商轉往東南亞設廠圖轉移產地，但今次美國向多個東南亞國家都加徵極高關稅，廠商可謂避無可避。紡織及製衣界議員陳祖恒亦指，今次美國向大量國家開徵所謂「對等關稅」，勢令商界生意成本大升，而美國消費者則須承受高通脹打擊。他呼籲港商不要自亂陣腳，今次關稅是全世界百多個國家都要面對的問題，艱難時刻更要大家團結，有危就有機。
金管局副總裁阮國恒昨早與銀行及商會等代表舉行會議，他表示，過去一周美國關稅戰引發市場震盪，無可避免為中小企帶來巨大憂慮和壓力，金管局昨與銀行商討後，決定在審慎風險管理原則下，18家參與「中小企融資專責小組」的銀行同意為進出口製造業，彈性延長貿易融資貸款還款期，由一般90日，可再延期90日。銀行亦同意為進出口業提供其他合適信貸安排，以應對貿易爭端帶來的付運及訂單受阻情況。因現時情況下，進出口商未必能夠在90天內收回資金。
預留3900億元撐升級轉型
至於建造業，考慮到分判制度的安排，一旦出現資金鏈問題會產生下游流動性壓力，運輸業亦會推援助措施。此外，18家參與銀行同意在貸款組合中，預留3,900億元貸款資金用於支持中小企升級轉型。銀行業亦會向北部都會區的片區發展研究融資方案，並為中小企查詢物業貸款提供租契方面的釋疑支援。
廠商會歡迎金管局的措施，指美國宣布「對等關稅」政策後引發國際貿易及資產市場動盪，香港外貿和製造業企業面臨客戶逾期付款乃至「拖數」的風險增加，中小企佔全港企業總數的98%，上述措施料能幫助業界穩住資金鏈，大大提振了營商信心。
有議員指香港出口業和製造業將步入經濟寒冬。有議員指香港出口業和製造業將步入經濟寒冬。
有議員指香港出口業和製造業將步入經濟寒冬。
金管局就關稅戰推出支援中小企措施金管局就關稅戰推出支援中小企措施
金管局就關稅戰推出支援中小企措施
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