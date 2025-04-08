龍七公：穩定供港不易 應當飲水思源

日前廣東省政府及香港特別行政區政府，舉行東江水供港60周年典禮暨「舞動水滴展」開幕禮。東江水跨越粵港山川，持續流淌60載。這條「生命之水」累計對港供水逾300億立方米，佔香港淡水用量近八成，成為保障香港繁榮穩定的「血脈工程」。

香港自開埠以來長期面臨淡水短缺，1963年大旱觸發水荒危機，催生粵港合作。1965年東深供水工程建成，開創跨流域調水先例。中央高官親自部署建設東深供水工程，國家特批專款3,800萬元人民幣，而這筆款項接近當年國家財政收入的千分之一。當年國家動用大量人力物力，在國家困難時期以超乎想像的速度推展工程，歷經3次大規模擴建，輸水能力從每年0.68億立方米，提升至24.23億立方米，2021年建成新輸水管道實現全封閉智慧輸水。

根據世界資源研究所2023年報告顯示，全球約有40億人、即世界一半人口，每年至少有一個月處於「高度缺水」狀態。可想而知，東江水穩定的食水供應並非理所當然。

合作推動綠色產業 這項跨越時代的工程，遠不止是水利奇迹。它凝刻着祖國對香港同胞的骨肉深情。東江水成為粵港兩地「共飲一江水」的情感紐帶，更是中華民族風雨同舟的精神豐碑。供港東江水是整個供水網絡的命脈，正是有了穩定供水，香港經濟開始騰飛，工廠不再為缺水停工，市民不再為用水發愁，這一切都離不開東江水的滋養。

東江水也承載着粵港兩地跨越半世紀的協作智慧。在供水安全背後，是一套深度融合的生態共治體系：廣東境內，300餘座水質監測站沿東江林立，水務署在接收東江水的木湖原水抽水站，設有24小時水質監測系統，對輸港東江水水質進行監測，即時資料直通水務署；新豐江水庫通過退耕還林、推廣生態農業等方式保護水源，水質常年保持I類標準。香港則構建全球最高效的供水網絡，從生物活性碳深度淨化到智慧管網壓力傳感，香港食水水質一直100%符合香港食水標準，以合格率在世界有着佔先地位。

香港作為國際金融、貿易和航運中心，城市運轉離不開穩定、優質的水資源和供水系統。本港基建發展處於世界領先地位，也是保持競爭力關鍵。特區政府已成立數字水務辦公室，推動供水服務數碼化，以提升運作效率及能源效益。未來香港可與廣東及大灣區城市，就供水制度、應急協調等方面，展開更緊密合作，致力推動東江沿線綠色產業發展，推動東江水保護與發展平衡，同時加強智慧水務、水生態、水安全等領域的國際交流合作，促進水利高質量發展。

面對全球水資源短缺，香港幸福得來不易，社會應居安思危，注意節約用水，同時大眾亦應要飲水思源，回饋國家關愛，傳承這份感恩精神，為中華民族復興，貢獻更大力量。