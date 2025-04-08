笑看天下：永續國王 黃粱一夢

特朗普的「對等關稅」釀成環球大股災，世界亂成一鍋粥。上周四、周五兩天，道指累計急挫3,910點，是疫後最大兩日點數跌幅，今趟絕對係股災。特朗普自今年1月20日入主白宮後，美股市值累計大跌11萬億美元，可謂跌到阿媽都唔認得！關稅大棒未見其利先見其害。

美媒報道，有條為特朗普關稅政策辯護的影片，一開頭就說「特朗普正在引發股市崩盤，是他故意的」，又指這是個「天才的主意」，稱關稅政策促進美國企業在國內進行生產，促使農民將更多農產品在國內銷售，從而降低食品價格云云！更荒謬的是，影片更宣稱：94%的股票由8%的美國人擁有，所以特朗普是在短期從富人手中奪走股票，並通過降低價格將其轉交給中產階級。阿哥，自己弱智，咪當人白癡至得㗎！一睇就知係假新聞啦！

全美逾50萬人日前在首都華盛頓等多地示威，歐洲多國亦有同類示威，還不是因為股市暴跌，中產階級身家唔見大截！基層尤其不滿關稅加重生活成本，美國人在超市大量搶購囤積食物、日常用品，可見恐慌情緒已在極速擴散！

侵侵以為天下我有，舉起關稅大棒就可為所欲有！佢估唔到中國第一時間以雷霆萬鈞之勢祭出反制措施，精準反擊。內地有學者指出，特朗普在宣布「對等關稅」前，並無考慮到中國出招，遠超美國預期的狠辣！

事實上，所謂「對等關稅」根本就係違背基本經濟規律，政策邏輯混亂，連英美經濟學家亦力斥其非，指此舉只會令美國經濟失衡、衰退！特朗普要是一意孤行胡攪蠻纏，只會令更多外資來華投資，令中國得益，而美國經濟難免遭到無法挽回的長期重挫，侵侵的「永續國王」大計，恐怕係黃粱一夢！