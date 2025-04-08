撥亂反正：學生少不等於小班教學

立法會早前因辯論小班教學而鬧出茶杯裏的風波，令關注焦點轉落在議員口舌之爭，以及議事程序的枝節上，錯失了深入討論小班教學的成效與利弊的機會，相當可惜。事實上，無論有沒有學童人口減少和殺校危機，香港現行的所謂小班教學政策也有全面檢討的必要。

小班教學的概念源於歐美，尤其是北歐國家，透過將每班學生人數減至約15人至最多25人，從而提高師生比例和改變教學模式，令教師可以更細緻地照顧到每位學生的不同學習進度，以及情緒等方面的需要。在資源許可的前提下，已有大量實證證明小班教學模式，是有利學生的學習和身心成長，尤其是對於有特殊教學需要，不論資質特優或能力較遜色的學生。

然而，香港現行的小班教學，很大程度只是減少了學生數目的傳統教學。師生比例顯著改善了，但教學模式、課程與教材內容、功課量，以至考評方法等都沒有大改變。與其說是為了促進學生學習，更似是純粹為了應對適齡學童減少，為保住學校數目與教師就業生計，所推出的掛羊頭、賣狗肉措施。

上述的所謂小班教學政策，現時僅在小學階段推行，成效本已存疑，若衡量成本效益則更值得質疑。但部分教育界人士仍要求進一步在中學階段也改行小班，底因是未來將有愈來愈多中學面對殺校危機，故希望借小班化保住多餘的教師飯碗。

其實現時不少傳統名校和直資中學，雖然名義上每班有30多名學生，但實際上已有按學生的不同能力和進度，就中英數等主科分成不同的小組上課。一刀切推行中學小班，只會剝削了好學校教導更多好學生，以及讓好學生升讀好學校的機會，不利整體人才培訓和教育產業發展，必須明確反對！