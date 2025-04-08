橫眉冷看：慢慢檢取戰利品

根據中國政府原有目標，今年國民生產總值（GDP）的增長率大概是5%，如今情況或許有變，冷不防特朗普要向一百多個貿易夥伴徵收所謂的對等關稅，全球貿易體系登時大亂，經濟發展勢必受到重挫。整個地球是一條村，中國不可能獨善其身，故今年GDP的增長率能否保5，實屬疑問。

不過，這也不打緊，經濟增長率是國與國之間的一場比併，我跑慢一點不打緊，只要對手比我更慢，最後踏上頒獎台最高點的人，依然會是我。投資銀行摩根大通有分析員指出，未有關稅戰之前，預計2025年美國GDP的增長率是1.3%，如今遭逢「特朗普之亂」，阿美利堅的經濟很難再保持正增長，按最新評估，大概會變成負0.3%。

依照不成文規矩，每年中國GDP的增長率，只要比美國高出兩個百分點便可以，如此持之以恒，一年追近一點，在20年內，中國的經濟規模就能夠超越老美。現在倒好，在跑道之上，咱們的對手突然停步，甚至是轉過頭來往回跑，既是如此，中國不妨好整以暇，重新調整自己的步速，今年GDP的增長率能成功達標，那固然是好。如若不然，那也不打緊，只要增長率保持在2%至3%便行，對手既然臨時讓賽，我們又何樂而不為？

筆者已多次強調，由2022年的年尾開始，中國進入連續5年的「得祿」大運。行運之時，說不定上天當真會掉下大餡餅，試想，事前誰能料到，新任白宮主人特朗普會如此出招，為了懲罰貿易夥伴，竟然甘願玉石俱焚，不惜摧毀自己國家的經濟。俗語說：「你要去死，旁人難道能阻你不成？」事到如今，中國不妨退後一線，冷冷地看着侵侵自殘。待老美與盟邦混戰過後，我們再慢慢去檢取戰利品。